'Tardear' exhibe las pruebas gráficas que confirman lo sospechado entre Sofía Suescun y Juan Faro

La supuesta relación de Sofía Suescun y Juan Faro, a espaldas de Kiko Jiménez, se ha convertido en el tema estrella de 'Tardear' este verano. Este miércoles, 20 de agosto, en el plató del programa de Telecinco se destapaba la "caja de los truenos", tal y como lo definía su presentadora, Verónica Dulanto.

Y es que Luis Pliego, director de la revista 'Lecturas' y colaborador habitual de 'Tardear' ha aportado, en exclusiva, las pruebas audiovisuales de las citas entre Sofía Suescun y Juan Faro que confirman esta supuesta relación. En un momento del programa, el periodista explicaba que, tras un mensaje que había recibido de sus abogados, tan solo una persona podía ver esas pruebas.

Por ello, el director de la citada revista escogía a Marta López. Acto seguido, la colaboradora se dirigía a un maletín que se encontraba en el centro del plató para ver esas pruebas. Su reacción ha sido demoledora. "Pobre Kiko", se ha limitado a decir, empatizando con el novio de Sofía Suescun. "Todo esto confirma lo que ha dicho Luis Pliego", añadía Marta.

Marta López, testigo de la relación entre Sofía Suescun y Juan Faro

"Es más, creo que ha sido muy generoso con ambos (Sofía y Kiko), muy suave dando titulares… estoy descompuesta, creo que se podría hacer más daño. Ha habido una traición, a no ser que ellos tengan un pacto. Las pruebas no dejan duda, han tenido un romance", sentenciaba la colaboradora de 'Tardear'.

Luis Pliego iba más allá y aseguraba que "si Juan hubiese querido, es muy probable que hoy Sofía fuera la novia de Juan". Sobre la conversación que mantuvo el programa con Juan Faro, el periodista cree que el influencer "se quedó muy sorprendido de que yo supiera que fue él quien bloqueó a Sofía".

Y es que el día anterior, 'Tardear' pudo charlar en directo con el supuesto amante de Sofía Suescun. Él no quiso confirmar, pero tampoco desmentir, esta relación que mantendría con la hija de Maite Galdeano: "Yo nunca voy a confirmar. Pero, por mi bien y mi reputación, jamás voy a mentir, pero tampoco voy a afirmar nada".

A la propuesta de Verónica Dulanto a que visitara el plató, antes de que finaliza el programa, él bromeó: "Prefiero saltar en paracaídas que ir a un plató. Quiero que se me conozca por el mundo del deporte". Eso sí, no descartó participar en algún reality, como 'Supervivientes': "Es una aventura guapa, y después del curso de operaciones especiales de la Policía, no me sería difícil. Pero es demasiado tiempo en una isla desierta". De momento, dejó claro que su prioridad son sus empresas.