Adriana Dorronsoro abre un cisma con 'Tardear' al impugnar su exclusiva y deja a Frank Blanco fuera de juego

Este miércoles, la revista ¡Hola! ha dejado a todos completamente en shock al publicar en portada una exclusiva de Bertín Osborne presentando a todos a David, su hijo con Gabriela Guillén, después de haber renegado de él y haber dicho que no iba a ejercer de padre. Un asunto sobre el que iban a hablar en 'Tardear' con una exclusiva como vendía Frank Blanco en 'Vamos a ver' pero que Adriana Dorronsoro tumbaba en pleno directo.

Así, como cada día, justo al acabar 'Vamos a ver', Adriana Dorronsoro conectaba con la redacción de 'Tardear' para que Frank Blanco le cebara algunos de los contenidos del programa de este miércoles. "Hoy en 'Tardear', Frank Blanco buenas tardes, ¿qué nos espera hoy en vuestro menú?", le decía la presentadora a su compañero.

"¿De qué está hablando hoy todo el mundo y de qué habéis empezado hoy hablando?", le preguntaba entonces Frank Blanco. "No sé, ¿de las amigas de Iker?. No, de Bertín", le contestaba Adriana Dorronsoro. "La portada inesperada de Bertín Osborne y el tema de Gabriela. Y ¿cuál es el primer programa que ha hablado con Gabriela después de la portada?", cuestionaba el presentador de 'Tardear'.

"Nosotros", soltaba Adriana Dorronsoro mientras su compañero trataba de vender que habían hablado en exclusiva con Gabriela Guillén tras la portada de Bertín Osborne y su hijo. "No nos has visto Frank, hemos hablado con Gabriela", le espetaba la presentadora de 'Vamos a ver' dejando mal parado a sus compañeros de 'Tardear'. "Pero bueno siempre suma todo Frank", apostillaba Dorronsoro.

Adriana Dorronsoro y Frank Blanco.

Todo mientras Frank Blanco agachaba la cabeza al ver que la exclusiva que tenían en 'Tardear' ya no era tal. "Bueno tengo más exclusivas. Alejandra hoy tu primo tiene algo que decirte", avisaba el conductor de 'Tardear' a la hija de Terelu Campos.

Y antes de concluir la conexión, Frank Blanco insistía en vender su exclusiva sobre Gabriela Guillén pues Adriana Dorronsoro había metido la pata al querer defender que los primeros en hablar con la madre del hijo de Bertín habían sido ellos. "Oye lo de Gabriela es que como no os he visto, que hemos hablado con ella pero además tenemos las imágenes, no es que hayamos hablado, es que la vais a ver", advertía.

"Ahh, que la habéis grabado. Pues me encanta porque la vamos a ver su cara que eso siempre está bien", reaccionaba Adriana Dorronsoro. "Y yo luego voy a ver la mía cuando me habéis dicho que habíais hablado vosotros con ella antes", soltaba Frank Blanco provocando la risa en el plató de 'Vamos a ver'. "Frank esto siempre suma, nosotros damos una pildorita y luego vosotros por la tarde ampliáis y encima nos enseñáis su cara que es maravilloso", apostillaba Dorronsoro. "Somos familia", terminaba diciendo Frank Blanco.