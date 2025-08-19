'Tardear' pone contra las cuerdas a Sofía Suescun al descifrar sus encuentros secretos con Juan Faro

Hace justo una semana que 'Tardear' soltó el bombazo del que no ha parado de hablarse en todos los programas de Telecinco: Sofía Suescun y Kiko Jiménez podrían estar al borde de la ruptura después de que supuestamente ella hubiera tenido encuentros secretos con el influencer Juan Faro.

Desde que saltó la noticia tanto 'Tardear' como 'Fiesta' conseguían hablar en exclusiva con Juan Faro, que no dudaba en echar balones fuera asegurando que él no tenía nada que hablar y que en todo caso él está soltero y no ha hecho nada malo.

Mientras que la reacción de Kiko Jiménez ha sorprendido pues el colaborador ha desaparecido completamente de los medios. Y ni él ni Sofía Suescun se han pronunciado por ahora sobre esta polémica. Los planes de ambos pasan por marcharse fuera de España para alejarse del mundanal ruido según avanzaron Omar Suárez y Kike Calleja.

Una semana después, la revista Lecturas publica este miércoles en exclusiva todos los detalles de cómo y cuándo se conocieron Sofía Suescun y Juan Faro y cuando se habrían producido los encuentros íntimos que habrían llevado al límite su relación con Kiko Jiménez.

"Tanto Sofía como Kiko seguían a Juan Faro desde antes de que él entrara en prisión. En ese momento, él no los sigue y cuando sale de prisión los empieza a seguir. Con Kiko no pasa nada y la cosa no va a más, pero Sofía le empieza a escribir de forma muy insistente a Juan", empezaba diciendo Luis Pliego. "Es importante recalcar que es Sofía la que tira el primer anzuelo", apostillaba.

Y según Luis Pliego la primera vez que Juan Faro y Sofía Suescun quedaron a solas fue en casa del influencer mientras Kiko Jiménez estaba trabajando en 'Fiesta'. "Es importante porque dejaban la tele puesta, porque uno puede sentirse mal y tener una indisposición y presentarse antes en casa", explicaba el director de Lecturas en 'Tardear'.

Asimismo, el colaborador de 'Tardear' adelantaba que el primer encuentro fue en mayo. "Esto fue en mayo, ellos han estado tres meses viéndose", confesaba sobre las fechas en las que habría tenido lugar este affaire de Sofía Suescun con Juan Faro a espaldas de Kiko Jiménez.

Y según el periodista, Sofía se lo contó a Kiko cuando supo que la noticia podía salir publicada. "Me consta que ellos tienen una gran bronca, él se siente terriblemente traicionado. Porque además mientras él está trabajando ella está trabajando en otro sitio. Kiko no se olía nada porque siempre sucedía mientras él estaba trabajando", aclaraba.

Por último, ante las preguntas de varios colaboradores de 'Tardear' y de los presentadores, Luis Pliego dejaba claro que Sofía Suescun habría valorado terminar su relación con Kiko Jiménez porque estaba ilusionada con Juan Faro. "A mí lo que me consta es que Sofía quería algo más y fue Juan el que le frenó, le dijo que él es un alma libre y que solo le podía dar lo que tenían", concluía.