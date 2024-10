Luis Rollán apela a denunciar en 'Fiesta' por lo ocurrido con Isa Pantoja: "Me lleváis de testigo"

Este sábado, 'Fiesta' ha recogido el testimonio de Las Mellis en 'Vamos a ver' en el que acusaban a Luis Rollán de callar mucho sobre Isa Pantoja. "Tenéis un amigo del hermano colaborando en 'Fiesta'. Él sabe muchas cosas, es uno de los que decían que la niña era muy ligerita, no tires balones fuera porque tú has estado involucrado", aseguraban las que fueran amigas de Isabel Pantoja.

También Pepi Valladares en 'De Viernes' nombraba tanto a Raquel Bollo como a Luis Rollán. Y este sábado, el colaborador de 'Fiesta' se ha pronunciado alto y claro contestando a Las Mellis tras hablar de él aun sin citar su nombre. "Yo creo que hablaban de ti", le decía Emma García.

"Uff, a ver estoy intentando mentalmente contar hasta diez para no decir cosas de las que luego posiblemente me arrepienta. Yo solo quiero recordarle a la gente, uno lo que yo dije aquí la semana pasada que creo que no le he faltado el respeto a nadie, ahí está la hemeroteca si se ha visto que yo me he lucrado, que he hecho alguna entrevista en prensa, en la tele hablando de Isa, de su madre, de su hermano, de su tío", empezaba diciendo Luis.

"Es una familia con la que he estado en la vida de ellos pero no es mi sangre. Yo en estas situaciones de las que están hablando yo no he estado. Tengo mi vida, tengo mi casa y mi trabajo. Yo no he vivido en Cantora", recalcaba el colaborador de 'Fiesta'.

Y poco a poco, Luis Rollán se iba calentando harto de que le quieran mezclar en historias que no le pertenecen. "¿Sabes lo que pasa? Que ya que el Pisuerga pasa por Valladolid pues aprovechamos y damos nombres de gente conocida. Ahí si ha habido muchísima gente con nombres y apellidos durante mucho que han convivido en esa casa", aseveraba. "Ellas mismas", apostillaba Belén Ro por lo bajo.

"¿Qué yo he sido partícipe? Si vosotras sabéis eso, ¿por qué no lo habéis denunciado? Y si lo denunciáis, me lleváis de testigo, hacedlo. ¡Poned una denuncia pero no en la tele, en los juzgados!", decía indignado. "Estoy hasta aquí, es una historia que conmigo no va", añadía.

Tras ello, Luis volvía a insistir en que él no estuvo cuando lo del manguerazo, ni cuando lo del pelo. "Yo no estaba allí. ¿Y qué yo hacía esto por congraciarme con Agustín? Vamos a ver, Agustín vuelve a la vida de Isabel en la época de Julián Muñoz, él vivía fuera de España, es que se nos olvidan las cosas", sentenciaba el colaborador volviendo a preguntar que por qué no denunciaron los hechos si los conocían.

Luis Rollán deja claro lo que él vivió entre Isabel Pantoja y su hija Isa

Después, Emma García se interesaba por saber cómo había visto él la relación entre Isabel Pantoja e Isa cuando él compartió momentos con ellas. "Yo cuando he convivido en momentos especiales vi una relación normal con sus más y con sus menos como puede pasar en cualquier familia", destacaba Luis. "¿Pero problemas de qué tipo?", repreguntaba Almudena del Pozo. "A ver la niña era rebelde, pero problemas normales", le contestaba.

"Pero lo que estamos viendo son situaciones hiper mega graves que yo no he vivido. Yo creo que Isabel era muy protectora, con esto no digo que, pero la única vez que yo he vivido algo lo contamos en este programa que fue un episodio que fue en Fuengirola y yo me quité del medio cuando empezó la discusión entre la madre y la hija", terminaba diciendo Luis Rollán.

Justo después era Alexia Rivas la que reconocía que Luis Rollán siempre se ha portado de maravilla con Isa Pantoja y que nunca le habían hablado el uno y la otra mal de los otros. "Yo creo que tú eres el único amigo que le ha dicho cosas a Isabel Pantoja y que has tenido las narices y por eso a ella no le interesaba tenerte a su lado porque le decías las cosas como eran", aseguraba la colaboradora.

Finalmente, Luis Rollán zanjaba el asunto dejando claro una cosa a todos. "Yo llevo trabajando muchos años en la radio y en la tele, cuando yo conozco a Isabel Pantoja ya tenía una profesión, yo no estoy en la tele por ser amigo de, ni por hablar de, que mañana no hablamos de Isabel Pantoja y yo seguiré aquí", destacaba. "Yo el otro día dije que lo que no iba a hacer era juzgar a una madre si es buena o mala madre porque no lo he hecho nunca. Esta historia no va conmigo, yo no voy a participar en el linchamiento de una madre, yo no", sentenciaba.