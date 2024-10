Pepi Valladares larga lo indecible sobre Isa Pantoja y causa estupefacción en 'De Viernes'

Pepi Valladares fue una de las invitadas a la última entrega de 'De Viernes' para cerrar el descarnado relato que Isa Pantoja inició la semana pasada sobre su dramático pasado.

Asistenta de Isabel Pantoja durante muchos años y conocedora de muchos entresijos en Cantora, Pepi se presentó en el plató para seguir narrando los desplantes que Isa ha sufrido en la familia.

En primer lugar, desmintió que la tonadillera no supera nada, porque Dulce, según aseguró, le contaba todos los desprecios. Santi Acosta le pidió que compartiera con la audiencia los episodios más duros. Y Pepi Valladares accedió.

"Por ejemplo, a la niña le gustaba cantar mucho y cuando iban invitados a Cantora la subían en una mesa y presumían de ella, pero cuando no había gente no dejaban que cantara", desveló.

"Ellos nunca han aceptado la adopción", subrayó la invitada. "Isa era ignorada totalmente siendo una niña, no la miraban. Como si no existiera y la niña cuando volvía del colegio no se atrevía a entrar en la salita a ver a su abuela", ahondó.

Ángela Portero animó a Pepi Valladares para que no se callara "el momento más terrible que haya vivido de humillaciones Isa Pantoja".

Y ella puso el acento en la doble cara de doña Ana: "La abuela cuando estaba sola era diferente, intentaba acercarse a la niña, le pintaba las uñas... Pero cuando bajaba él (Agustín), la abuela cambiaba. Era como un clan". Al parecer, Agustín Pantoja "era el más cruel".

Por su parte, José Antonio León le instó a que verbalizara los comentarios racistas hacia la niña. "El comentario más fuerte que me consta", le pidió. "Es que Isa lo va a escuchar. Pero bueno, ella ya no se va a asombra de nada", dijo con pudor a principio.

Sin embargo, Pepi Valladares lo confesó, dejando a todos en shock en el plató de 'De Viernes': "Llegó a decir que se podía haber quedado en la selva". El autor de esa frase tan tremenda era Agustín.

"No pretendemos que nadie sufra con esto pero es importante que se sepa. ¿Es cierto que además de lo que has contado le llamaban mono y machupichu?", indagó José Antonio León. "Sí, me cuesta trabajo decirlo pero sé que ella ya tiene los ojos abiertos", afirmó, señalando a Agustín Pantoja en todo momento: "Él, siempre es él".