La denuncia de Isabel Rábago contra 'Vamos a ver' por lo vivido en directo: "No se puede permitir"

Isabel Rábago se ha salido del guion y se ha negado a seguir la corriente de opinión predominante en 'Vamos a ver' respecto al tema de Isa Pantoja. La colaboradora se ha negado juzgar a la cantante como madre pese al descarnado e irrefutable relato de la joven en 'De Viernes'.

Y además de desmarcarse de sus compañeros, la tertuliana ha protagonizado un fuerte enfrentamiento con Las Mellis, que han entrado en directo para corroborar esos episodios censurables que vivió Isa Pi durante su adolescencia en Cantora. "Nadie quería a esa niña porque era adoptada", ha llegado a afirmar, asegurando que Isabel Pantoja consentía esas las humillaciones y vejaciones hacia su hija.

Tras escucharlas, Isabel Rábago les ha reprochado que callaran, no actuaran y lo pusieran en conocimiento de quien correspondiera. "Lo lógico y lo normal es que, en una situación en la que no se está tratando bien a una persona, todo el mundo interceda y no sea cómplice de algo que se define como maltrato. Y ese es el mensaje que hay que dejar y no me vale decir que miramos para otro lado. Eso no se puede consentir y sois todos cómplices de ese silencio. Hay cosas que no se pueden permitir y menos a estas alturas de la película", ha clamado con vehemencia la periodista.

Isabel Rábago: "Estamos en un medio de comunicación, no se puede dejar este mensaje"

"¿Ahora somos nosotras culpables?", le han enfrentado Las Mellis. "No digo culpables, pero lo que no se puede hacer es decir que no hicisteis nada. Yo soy incapaz de estar en una casa donde se trata así a un menor. Por encima de mi cadáver. Cualquier persona, ante este tipo de acciones, tiene que reaccionar, no hay que callar", ha sentenciado Isabel Rábago.

"Es un discurso muy fácil y muy demagogo y hay que entender las circunstancias", le ha contrariado por su parte Antonio Rossi. Lo mismo ha hecho Joaquín Prat: "Alabo la capacidad que tenéis algunos de resolver todas las circunstancias que rodean vuestra vida alzando la voz".

"Estamos en un medio de comunicación, no se puede dejar este mensaje", le ha confrontado Isabel Rábago. "Entiende un poquito, todos hemos visto situaciones en nuestra vida donde lo primero que hemos hecho no ha sido ir a una comisaría a denunciar a un amigo porque ha insultado a su pareja", le ha espetado el presentador de 'Vamos a ver'. "Ah bueno, pues nada, miremos todos para otro lado, venga hombre", ha protestado ella indignada.

"Isabel, perdóname, cuando he dicho que llevo narrando episodios desde el 2015, tú has dicho que lo sabes por la niña. Entonces, tú no has hecho nada tampoco. El discurso demagogo es muy fácil. Hay que ponerse en las circunstancias", le ha arreado nuevamente Antonio Rossi. "Pues nada, cuando veamos todos un episodio así, miremos para otro lado porque ese es el mensaje que se está dejando aquí", ha denunciado Isabel Rábago.

"Y si tu eras consciente, también eres cómplice. Si te lo contó ella (Isa Pantoja), ya tenías el testimonio de ella para poder haber hecho algo", le han recriminado Las Mellis. "¿Qué pasa, que a años pasados ahora la culpa también es nuestra? ¿Pero de qué vais", les ha encarado Rábago. "A ti no te coge de nuevas, eres periodista y estabas enterada de esto", han recalcado las hermanas.

"Yo me he podido enterar recientemente, no lo he vivido todo eso porque si lo hubiera vivido lo hubiera denunciado", se ha defendido la tertuliana. "No me lo creo", le ha refutado una de Las Mellis. "Son episodios en los que la niña era menor y yo no he conocido a Isa Pantoja hasta que ha sido personaje público", ha zanjado Isabel Rábago.