Isabel Rábago se sale del guion con Isa Pantoja y lo que se le oye de su adopción es definitivo

Isabel Rábago se ha desmarcado de sus compañeros de 'Vamos a ver' y ha puesto contra las cuerdas al programa por sus palabras ante la entrevista de Isa Pantoja en 'De Viernes'. Desde entonces, todos han cerrado filas a su favor, cargando duramente contra la tonadillera y juzgándola como madre.

"A mi me vais a perdonar, pero yo soy incapaz de juzgar absolutamente a nadie como madre, y a Isabel Pantoja tampoco. ¿Que ha cometido sus errores? Los ha cometido. ¿Que he escuchado el testimonio de Isa y que es un testimonio que ha ido anunciando a lo largo de un año y que nos lo ha ido contando por cápsulas? También", ha sentenciado inicialmente, dejando caer que, desde su punto de vista, Isa está sacando rédito de su doloroso pasado.

"Juzgar a las madres a mi me parece una cosa horrorosa. Yo no he escuchado a Isabel Pantoja, yo no sé cuál es su versión sin quitarle la razón a Isa ni el sufrimiento a Isa, que lo pongo por encima porque es incuestionable. Pero yo tampoco he escuchado a Isabel Pantoja y no me voy a sentar aquí para juzgar a una madre por algo que está relatando Isa", ha advertido con rotundidad Isabel Rábago.

Ante sus palabras, la copresentadora de 'Vamos a ver', Verónica Dulanto, le ha parado los pies: "No, hombre, Isa y todo su entorno". "Isabel, también lo cuentan muchos testigos que han visto eso eh", ha apostillado en la misma dirección Adriana Dorronsoro, contrariada por esa intervención de su compañera.

"Yo sí que soy capaz de juzgar después de lo escuchado, ¿entiendes?", le ha encarado Alessandro Lequio. "Esto que ha contado Isa lo llevo diciendo diez años, así que no me vengas ahora a decir que 'yo soy incapaz de juzgar'", le ha rebatido. Una réplica que ha sacado de sus casillas a Isabel Rábago: "Yo podré decir lo que me dé la gana, Alessandro, ¿Puedo decir lo que me dé la gana o te tengo que pedir permiso?".

"¿Pero de verdad esto a ti te ha sorprendido?", ha insistido Lequio. "No me ha sorprendido porque llevo escuchándolo durante un año y medio. Isa ha ido contando todos los episodios que contó de seguido en 'De Viernes' aquí, en este programa. Nos dio una última entrevista este verano", ha subrayado la periodista.

"Eso se veía venir, esto se veía venir por todo lo que hemos ido analizando y viendo durante todos estos años", le ha pisado Alessandro. "Madre mía de Dios, es imposible, no se puede hablar aquí", se ha quejado una Isabel Rábago muy hastiada, produciéndose así un momento de elevada tensión que se ha acabado apaciguando.

Acto seguido, se ha hablado de la adopción de Isa Pantoja, debatiéndose sobre si la familia Pantoja estaba o no preparada para ello y poniéndose el foco en si hubo irregularidades en el procedimiento. "El relato de la adopción es espeluznante y espero que sea el cuento con el que se lo explicaron a una niña y no el relato de unos hechos porque, si no, sería más que delictivo. Una mamá que va recorriendo las cunas de la inclusa y escoge a una niña porque sí conculca todas las normas que regulan la adopción, todas. Y solo por eso, yo sí soy capaz, querida Isabel, de juzgar a esta señora", ha clamado Alessandro Lequio.

"Yo no, yo no, ya está, es así", ha reiterado Isabel Rábago mientras el conde seguía denunciando anormalidades gravísimas en el trámite de adopción de Chabelita y lamentando que la elección se produjera "como si fuera un bolso" y no en base a unos estrictos criterios como sucede en la actualidad. "No fue nada normal esa adopción y no se siguieron los trámites necesarios porque eran otros tiempos, otra época y otro contexto", ha confirmado la también abogada.

Isabel Rábago estalla contra el mensaje que se ha dejado en 'Vamos a ver': "No se puede permitir"

Más tarde, las Mellis han entrado en directo para corroborar esos episodios censurables que vivió Isa Pantoja durante su adolescencia en Cantora. "Nadie quería a esa niña porque era adoptada", ha llegado a afirmar, asegurando que Isabel Pantoja consentía todas las humillaciones y vejaciones hacia su hija.

En ese momento, Isabel Rábago les ha reprochado que no actuaran. "Lo lógico y lo normal es que en una situación en la que no se está tratando bien a una persona todo el mundo interceda y no sea cómplice de algo que se define como maltrato. Y ese es el mensaje que hay que dejar y no me vale decir que miramos para otro lado. Eso no se puede consentir y sois todos cómplices de ese silencio. Hay cosas que no se pueden permitir y menos a estas alturas de la película", ha sentenciado la colaboradora.

"¿Ahora somos nosotras culpables?", le han confrontado ellas. "No digo culpables, pero lo que no se puede hacer es decir que no hicisteis nada. Yo soy incapaz de estar en una casa donde se trata así a un menor. Por encima de mi cadáver. Cualquier persona, ante este tipo de acciones, tiene que reaccionar, no hay que callar", ha exclamado Rábago.

"Es un discurso muy fácil y muy demagogo y hay que entender las circunstancias", le ha contrariado por su parte Antonio Rossi. Lo mismo ha hecho Joaquín Prat: "Alabo la capacidad que tenéis algunos de resolver todas las circunstancias que rodean vuestra vida alzando la voz".

"Estamos en un medio de comunicación, no se puede dejar este mensaje", les ha arreado Isabel Rábago. "Entiende un poquito, todos hemos visto situaciones en nuestra vida donde lo primero que hemos hecho no ha sido ir a una comisaría a denunciar a un amigo porque ha insultado a su pareja", le ha razonado el presentador de 'Vamos a ver'. "Ah bueno, pues nada, miremos todos para otro lado, venga hombre", ha protestado ella.

"Isabel, perdóname, cuando he dicho que llevo narrando episodios desde el 2015, tú has dicho que lo sabes por la niña. Entonces, tú no has hecho nada tampoco. El discurso demagogo es muy fácil. Hay que ponerse en las circunstancias", le ha espetado nuevamente Antonio Rossi. "Pues nada, cuando veamos todos un episodio así, miremos para otro lado porque ese es el mensaje que se está dejando", ha denunciado Isabel.

"Y si tu eras consciente, también eres cómplice. Si te lo contó ella (Isa Pantoja), ya tienes el testimonio de ella para poder haber hecho algo", le han recriminado Las Mellis. "¿Qué pasa, que a años pasados ahora la culpa también es nuestra? ¿Pero de qué vais", les ha encarado Rábago. "A ti no te coge de nuevas, eres periodista y estabas enterada de esto", han recalcado las hermanas.

"Yo me he podido enterar recientemente, no lo he vivido todo eso porque si lo hubiera vivido lo hubiera denunciado", se ha defendido la tertuliana. "No me lo creo", le ha refutado una de Las Mellis. "Son episodios en los que la niña era menor y yo no he conocido a Isa Pantoja hasta que ha sido personaje público", ha concluido Isabel Rábago.