A Luis Rollán le bastan dos frases para sentenciar la desgarradora entrevista de Isa Pantoja

El programa de 'Fiesta' de este sábado, 19 de octubre, estuvo marcado por dos acontecimientos. Por un lado, la boda de Ángel Cristo y Ana Herminia, que tuvo lugar el pasado jueves. Y, por otro, la durísima entrevista que Isa Pantoja concedió la noche anterior en '¡De viernes!'.

La hija de Isabel Pantoja se mostró totalmente rota al recordar alguno de los peores episodios vividos en Cantora por culpa de su familia. El testimonio de la joven, dejó tanto a la audiencia como a todos los presentes en el plató, con el corazón en un puño. Todos, o casi todos, empatizaron con ella y con su dolor.

Sin embargo, en 'Fiesta' hubo opiniones para todos los gustos. Emma García fue sido una de las que se ha mostró a favor de Isa Pantoja: "Yo me emocioné. Hemos visto entrevistas de Isa Pi, pero en esta se ha abierto en canal". De una opinión muy similar era Marisa Martín Blázquez, quien reconocía que "ha dado mucha información. Muchas cosas se sabían, pero contarlos en primera persona… la vi con entereza, madurez y sabiduría. Fue muy generosa y mostró mucha pena interior".

"No hubo rencor, sino dolor. Eso la diferencia de otros hijos", añadió la presentadora, haciendo referencia a José María Almoguera o Ángel Cristo, quienes también han cargado contra sus madres en el espacio nocturno de Telecinco.

Luis Rollán sentencia la entrevista de Isa Pantoja

Alexia Rivas, muy amiga de Isa Pantoja, también salió en su defensa: "Un niño cuando llega al mundo es por el deseo de unos padres e Isabel Pantoja se ha dado golpes en el pecho como madre. Para Kiko ha sido diferente, porque él ha hecho de todo y le ha ido a ver si madre al hospital". Sin embargo, estas palabras no gustaron nada a Luis Rollán, gran amigo de Isabel Pantoja y Kiko Rivera.

El colaborador quiso dejar muy clara su opinión al respecto: "He visto durante muchas entrevistas de Isa lo mismo, pero fraccionado. Lo único que ayer fue más emocional. Quiero dejar bien claro que me niego a juzgar a una madre. Esa lección yo ya la he aprendido. No voy a juzgar ni a Bárbara Rey, ni a Carmen Borrego ni a Isabel Pantoja como madre".

Pero sus compañeros no estaban para nada de acuerdo con él. Tal es el caso de Emma García, quien le pidió: "Quiero saber si reconoces esos episodios que ella cuenta". A lo que Luis Rollán contestó que "evidentemente". "Unos porque los conozco, otros porque me los han contado o porque los ha verbalizado ella. Pero, dentro del dolor de cada persona, yo no puedo opinar. No puedo decir si algo es mentira. Tengo empatía y lo que vi ayer es una chica con dolor", aseveró.

"Lo mismo que te digo una cosa te digo la otra. Ayer se le preguntó y se tienen que tomar cartas en el asunto y es recomendable ponerse en manos de un psicólogo, porque parece que el psicólogo es '¡De viernes!'. No quiero poner el foco en nadie, pero la que se sentó anoche fue Isa Pantoja", sentenció el colaborador de 'Fiesta'.