Emma García verbaliza en 'Fiesta' la pregunta que muchos hacen de Isa Pantoja y 'De Viernes'

Isa Pantoja concedió esta semana en 'De Viernes' la que fue probablemente su entrevista más demoledora. La hija de Isabel Pantoja se abrió en canal y contó como nunca antes la dura infancia que vivió y los motivos por los que ha decidido no callar más. Una entrevista que está dando mucho que hablar y que Emma García ha comentado nada más arrancar 'Fiesta' este sábado.

A lo largo de la conversación en 'De Viernes', Isa Pantoja confesó algunos de los episodios más traumáticos de su vida y cómo tras no recibir ni una sola llamada de su madre cuando estuvo ingresada hace un mes en el hospital le ha hecho abrir los ojos.

Era de esperar que 'Fiesta' dedicara buena parte de los contenidos de este sábado a analizar la entrevista de Isa Pantoja y sus dardos hacia su hermano Kiko Rivera, su madre Isabel Pantoja, su tío Agustín Pantoja y su abuela, doña Ana. Y es que para Emma García fue la entrevista más "desgarradora" que había visto de la colaboradora de 'Vamos a ver'.

"Ayer me emocioné. Fíjate que hemos visto a Isa Pi dar entrevistas, pero creo que ayer fue muy diferente. Porque se abrió en canal y habló de episodios que hasta ahora ella misma, en primera persona, no había contado", recalcaba Emma.

Emma García lanza una pregunta sobre Isabel Pantoja tras la entrevista de su hija

Para Emma García lo que se vio en 'De Viernes' fue la "entrevista más sincera, emotiva e íntima" que ha dado Isa Pantoja en televisión. Después de que Luis Rollán dijera que él no pensaba juzgar a Isabel Pantoja como madre, la presentadora de 'Fiesta' dejaba claro que ella tampoco lo iba a hacer.

"Yo no la vi con ira, la vi con dolor", reconocía Luis Rollán a lo que Emma apostillaba que "no hubo rencor, sino dolor". Asimismo, la presentadora no tenía reparos en decir que Isa Pi tenía que plantarse en algún momento ante la situación que vive con su madre y por eso la gota que colmó el vaso fue su operación de apendicitis y no haber recibido ni la visita ni la llamada de su madre como si hizo la tonadillera cuando a Kiko Rivera le dio un ictus y trató de verle en el hospital aunque el DJ le pidiera que se fuera.

Tras ver precisamente el testimonio de Isa Pantoja, completamente rota, ante lo que vivió con su operación, Emma García lanzaba una pregunta que muchos se hacen. "Si Isabel Pantoja lo ha visto, ¿cómo le habrán llegado estas palabras de su hija?", cuestionaba la presentadora. "Le habrán molestado", aseveraba Belén Rodríguez. "Se hará la víctima y estará diciendo otra vez están hablando de mí, que desagradecida es mi hija, pero se le olvida a Isabel Pantoja que su hijo hizo la 'herencia envenenada' que la puso entre la espada y la pared y...", respondía por su parte Alexia Rivas.

"La actitud ha sido y es completamente diferente", recalcaba en ese sentido Emma García. "Kiko no tuvo ningún pudor y fue a destrozar y a hacer muchísimo daño, Isa ha hecho todo lo contrario, en cambio Isabel Pantoja se arrastró para ir al hospital porque a su hijo le dio un ictus y en cambio a Isa le ha dejado completamente sola. Es que no quiere a sus hijos por igual", sentenciaba Alexia. "Bueno más que se arrastró, se sintió en la necesidad y las ganas de ver a su hijo", añadía Emma.