Emma García tiene que poner el freno de raíz a Rafael Amargo por lo que ha hecho en ‘Fiesta’

Este domingo, Rafael Amargo ha visitado ‘Fiesta’ y ha concedido su primera entrevista en televisión después de haber sido absuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por el delito de tráfico de drogas que se le atribuía. Y sobre todo ello ha hablado con Emma García.

De primeras, Emma García le preguntaba que recordaba del día que le detuvieron y cómo ha vivido todo este tiempo que ha pasado en prisión. «Ese día que iba a ser el día del estreno de ‘Yerma’ se me detiene y se para el mundo. Nos avisan a Luciana y a mí que decían que estaba detenido y al bajar a la calle se me acercó una persona y me cachean e ingreso en prisión», explicaba el bailaor.

«No me merezco esto. A otro le pasa esto y a los dos días se muere. Alguien me tiene un rencor o un odio…Mi padre estaba a punto de fallecer y me dijo ‘hijo, no me muero hasta que te vea feliz'», proseguía diciendo Rafael Amargo tras ver imágenes de todo lo que le ha sucedido en estos tres últimos años de su vida.

«Confío en que esto es por algo bueno, por algo espiritual o por algo que me está esperando», proseguía diciendo Rafael Amargo. Pero no ha dudado en contar que se ha quedado sin patrimonio porque ha tenido que vender todo para poder comer y que se ha tenido que ir a Buenos Aires porque en España no le quieren. «Aquí no me quieren ni de colaborador, es un desastre», se lamentaba.

Tras ello, Rafael Amargo no dudaba en cuestionar al Gobierno. «El pueblo soberano cuando ocurren estas cosas tiene que salir y decir, oigan se han equivocado. Yo le mandé una carta al Presidente del Gobierno, a su partido«, aseveraba. «¿Tienes miedo a decir algo que no debes porque eres muy impulsivo?», le cuestionaba Emma García.

Y poco a poco, Rafael Amargo se quejaba de que no le habían dejado hablar ni gratis. «No me merezco esto. No me han dejado venir a hablar ni gratis hasta que no tuviera una absolución ni en esta casa ni en este país. Me han cortado mi red social desde el Gobierno de España», soltaba sin miedo. «Que poca vergüenza, ¿por qué? Yo he dado de trabajo a veinte personas de comer durante 25 años, el Ministerio de Trabajo, Yolanda Díaz hija con la gente que hay en el paro y yo dando de comer. Contéstame a la carta cariño, ale», añadía el bailaor.

Emma García frena a Rafael Amargo por atacar al Gobierno y alabar al PP

«Noto que hay ganas de venganza y poner las cosas en tu sitio», le replicaba Emma García. «Estoy aquí porque no me he querido acostar con personas», soltaba sin pudor Rafael Amargo dejando descolocada a Emma García. «Digo que entre otras cosas que hay carteras y todos cambian pero luego hay cosas que no cambian, ¿por qué no cambian?», destacaba el bailaor sin entrar en detalles. «Ten cuidado que te vuelves a prisión», le advertía Emma a lo que él le decía que «ahora me llevo por delante a quien sea».

«El gobierno está un poco así, ¿no?«, preguntaba entonces Amargo. «Aquí no hablamos de política», le cortaba Emma García. «Ni yo tampoco, no he votado nunca. Pero te digo que yo jamás me he condicionado en ningún partido político, he reconocido lo que está bien y lo que está mal. Pero Nacho Cano, que lo adoro y es mi hermano, a él ha salido Isabel Díaz Ayuso a apoyarle, Carlos Herrera, Federico Jiménez Losantos y a mí nadie», se quejaba el bailaor.

En ese sentido, Emma García le decía que él no podía obligar a nadie a que le apoye. «Yo no pido que nadie haga algo por nada. Ahora que estoy absuelto, ellos tienen todavía un juicio pendiente, pero yo solo pido que por lo menos que me traten igual, si soy una persona como tú que pago los impuestos aquí, si soy un artista como tú, aquel que todavía tiene un juicio y te pegas la cara por él pues échame una mano. Te digo una cosa en este sentido el partido de la oposición está haciéndolo muchísimo mejor…», añadía Amargo.

Unas palabras que llevaban a que Emma García volviera a frenarle en seco. «Bueno, a mí no me metas en esta historia que no quiero hablar de política. Quiero hablar de ti, saber como vas a encauzar tu vida y con quién coño te has acostado o no te has acostado», concluía Emma García.