Rafael Amargo sentencia en estos inusitados términos el fichaje de Tamara Falcó por ‘Got Talent’

Tras pasar casi medio año en prisión, el pasado mes de abril Rafael Amargo salía de la cárcel dispuesto a comenzar una nueva etapa de su vida. Este martes, el bailaor era galardonado con una estrella en el Paseo de la Fama de Las Vegas, y allí se pronunció sobre diversos temas de actualidad.

Con la sinceridad que siempre le ha caracterizado, Rafael Amargo no ha dudado en expresar su opinión sobre el polémico fichaje de Tamara Falcó en ‘Got Talent’: «Tamara es muy guapa. Tamara es muy graciosa, es muy simpática, Tamara tiene muchas ocurrencias. Es una niña divina, pero no la veo juzgando arte».

Respecto a cómo se encuentra tras su salida de prisión, el bailaron reconoce estar «muy vulnerable todavía con todo lo que me ha pasado. Estoy despertando. He pasado seis meses privado de libertad en una cárcel». La Audiencia Provincial de Madrid dejó en libertad sin medidas cautelares a Rafael Amargo hasta que haya sentencia por el juicio que concluyó el pasado 12 de abril por presunto tráfico de drogas en su piso de Malasaña (Madrid).

Rafael Amargo rompió su silencio en ‘De viernes’ tras su salida de prisión

Esta medida se acordó a instancias de la Fiscalía para asegurar la celebración del juicio y, una vez celebrado, se le ha dejado en libertad. Desde noviembre, el artista permanecía en la cárcel de Soto del Real, en Madrid. Tras su puesta en libertad, concedía una entrevista en ‘¡De viernes!’, donde relató el calvario pasado durante este medio año.

«La primera noche no entiendes nada. Estás como en una habitación donde hay un cristal y son cuatro seres extraños, cada uno hablando en un idioma, y tú lo primero que preguntas: ‘¿Tú por qué estás aquí?’. Y te dice uno, porque me han confundido con un terrorista, por pornografía infantil…», explicó Rafael Amargo en el programa nocturno de Telecinco.

Tal mal lo pasó en ese módulo que incluso inició una huelga de hambre para que le cambiaran a otro distinto: «La hago porque llegaba la Navidad y yo creí que estaba en un sitio que no me correspondía. Yo podía cambiarme y no me cambiaban, y ahí sí que hubo alguien que dijo ‘tengan cuidado, no vaya que le pase algo’. Yo firmé, estuve 11 días que no comí».