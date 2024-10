Emma García paraliza ‘Fiesta’ y utiliza una sola frase para referirse así a Ana Rosa Quintana

El pasado miércoles, 9 de octubre, Ana Rosa Quintana era galardonada con el Premio de las Artes y las Letras en el marco de los Premios Ciudad Alcalá, otorgados en Alcalá de Henares (Madrid). Por tal motivo, este domingo, Emma García le ha dedicado unas inesperadas palabras en ‘Fiesta’.

Tras recoger el galardón de manos de Judith Piquet, la actual alcaldesa de Alcalá de Henares, la presentadora de ‘TardeAR’ tuvo unas palabras de agradecimiento. «He echado la vista atrás y hemos hecho muchísimas cosas. Algunas veces bien, otras veces mal, pero sí que he intentado siempre tener un compromiso con los desfavorecidos de la sociedad. Yo creo que con honestidad y siempre buscando la verdad», aseguraba la periodista desde el atril.

Además, Ana Rosa aprovechó la ocasión para agradecer a su equipo de ‘TardeAR’: «Es súper emocionante este premio. Se me ha olvidado que se lo quería dedicar al equipo. Son los que te apoyan, te sustentan… ¿Si me siento allí qué hago si no estáis vosotros detrás?».

Emma García dedica unas bonitas palabras a Ana Rosa

Este domingo, 13 de octubre, Emma García ha elogiado el trabajo de su compañera de cadena, a la que ha dedicado unas bonitas palabras en el programa que presenta. «Ana Rosa tiene todos los galardones habidos y por haber», ha recordado, ante de añadir: «Los tiene todos y bien merecidos».

Precisamente hace unos días Emma García compartió en sus redes sociales su quedada con Ana Rosa fuera de los platós de Mediaset. Junto a Xelo Montesinos, fundadora y CEO de Unicorn Content, y Eva Espejo, directora de ‘Fiesta’, ambas presentadoras se fueron a comer juntas. «Que buen ratito pasamos ayer, mis queridas», escribió la comunicadora vasca en su perfil de Instagram. Y añade, con sentido del humor: «Espero que podamos repetir pronto sin ‘TardeAR’ de sobremesa».