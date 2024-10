Bibiana Fernández frena lo que Frank Blanco insinúa públicamente sobre ella en ‘TardeAR’

‘TardeAR’ arrancaba su última emisión en Telecinco con Frank Blanco asegurando que una de las colaboradoras que estaba en el plató podría haber caído en las redes del rey Juan Carlos I. Y tras ello, no dudaba en avisar a los espectadores de que se fijaran bien en las miradas al presentar a Cristina Cifuentes, Ana Brito, Álvaro Muñoz Escassi y Bibiana Fernández.

«De verdad, lo del rey Juan Carlos el tema no tiene límite, no se ha acabado y podemos afirmar que estaba obsesionado por muchas personas. Y qué sorpresa porque una de esas personas está hoy en esta mesa. Por favor, no digáis nada, le voy a pedir a nuestro realizador que nos de plano de cada uno de los colaboradores y a ver si el público por la cara y su gesto en quién podría estar interesado el rey», destacaba Frank Blanco al iniciar el programa.

«No estamos de broma, una de estas cuatro personas fue una obsesión secreta del emérito», insistía Frank Blanco. «Y no solo del emérito», apostillaba Escassi. «Pero ahora estamos hablando de él», le replicaba el presentador a lo que Bibiana Fernández comentaba que «solo hablamos de él».

Y justo entonces, Frank Blanco soltaba que esa persona era Bibiana Fernández. Tras ver un vídeo en el que Enrique del Pozo aseguraba que el rey quiso ligar con ella, la colaboradora de ‘TardeAR’ era contundente. «Eres la rubia que faltaba», le decía Frank. «Si, la rubia que faltaba y lo que me faltaba. No, es verdad que Enrique hizo ese comentario y yo ya lo desmentí en su momento y creo que no es necesario desmentirlo dos veces«, soltaba Bibiana Fernández impugnando lo que estaba haciendo ‘TardeAR’.

«¿Pero qué estás desmintiendo que no se dio esta situación? ¿El rey Juan Carlos no pidió en unos premios Goya tener una reunión contigo?», repreguntaba Frank Blanco. «No lo sé, a mí eso nunca se me trasladó», respondía Bibiana Fernández. «De lo contrario, no habría tenido ningún inconveniente en saludar al Rey porque, ¿por qué no lo iba a saludar?», se preguntaba la actriz.

Bibiana Fernández se pronuncia alto y claro sobre si el rey emérito la pretendió

Además Bibiana no dudaba en comentar que si hubiera sido así no le habría importado porque el rey era alguien atractivo. «Eso es extrapolable a muchas personas que hay en el mundo. ¿Te hubiera importado estar con Pirri? Pues no me hubiera importado», aseveraba la colaboradora.

Después Frank Blanco quiso saber con cierta sorna si el rey Juan Carlos I nunca le visitó en helicóptero. «¿Desmientes que el rey no te visitara en helicóptero?», le preguntaba. «No, porque además me dan mucho miedo los helicópteros. He tenido dos experiencias en helicópteros y las dos no han sido agradables», sentenciaba ella antes de explicar que si que ha coincidido alguna vez con Juan Carlos I.

Por último, Bibiana expresaba que Enrique del Pozo le contó que el rey Juan Carlos I estaba pendiente de ella durante cuatro o cinco años, pero que ella nunca vivió eso. «Enrique un día me lo contó y lo dijo no sé si fue en la tele. Pero yo tengo muy buena memoria para las cosas que quiero, y si eso hubiera sucedido, me acordaría», concluía.