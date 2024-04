Bibiana Fernández se despacha de lo lindo contra la boda de Almeida y suelta todo esto

La boda de José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo sigue dando que hablar días después. Y es que la resaca del enlace del alcalde de Madrid ha seguido coleando este lunes en todos los espacios matinales donde han comentado los looks o el viralizado chotis. Un asunto sobre el que Bibiana Fernández ha sido contundente en ‘Vamos a ver’.

«El alcalde de Madrid se ha casado este fin de semana con Teresa Urquijo, vamos a repasar todas las anécdotas, esos looks imposibles y sobre todo ese chotis que ha sido de lo más comentado», avanzaba Adriana Dorronsoro antes de dar paso a un vídeo resumen sobre la boda. «No, eso no», se escuchaba decir a Bibiana dejando entrever que no le había gustado el baile de los novios.

A la vuelta del vídeo, Bibiana Fernández no se podía contener y era la primera en tomar la palabra después de que la copresentadora defendiera el baile. «A mí me encanta que bailasen el chotis por muy mal que lo bailasen», sostenía Adriana Dorronsoro. «Tú tienes muy poca vergüenza», le soltaba Bibiana a la copresentadora.

«Yo te digo para ser alcalde de Madrid o de cualquier ciudad de España no necesitas en tu currículum llevar algo que certifiques que eres capaz de bailar. La gente de su partido, sus amigos, su familia le tienen que decir ‘hijo tu no bailes’ porque no eres armónico porque será disléxico y ella igual», se atrevía a decir Bibiana Fernández contra José Luis Martínez-Almeida.

«Pero qué es su boda Bibiana», le espetaba Sandra Aladro tratando de dar la cara por el alcalde. «Entiendo que hay bailes complicados, no te vas a marcar un tango que es complicadísimo pero hay bailes más vistosos, con todos mis respetos, que yo soy madrileño pero un Chotis…», sostenía por su parte Joaquín Prat.

«Tampoco tienes que hacer una exhibición el día de tu boda. Yo me quedo con la generosidad que han tenido de compartirlo y como se ríen ellos de sí mismos. Yo me quedo con la felicidad, el resto si quieren fastidiársela y hacer algún comentario que se lo hagan», apostillaba Isabel Rábago.

«A ver, en un matrimonio lo más importante es que se quieran y que sean felices. Pero una vez dicho esto, eso no quita que si tu vas a bailar, por ejemplo ganó un concurso de baile en esta casa Belén Esteban que es arrítmica cojones», sentenciaba Bibiana. «Pero es un momento encantador del que se ríen», defendía Alessandro Lequio. «¿Encantador? anda y que te maten», reaccionaba Bibiana Fernández.

Con respecto a los looks, Bibiana era clara también. «Iban a la contra. ¿No hay un marido, una amiga, una prima o alguien que te diga oye no te pongas esto? Esperanza Aguirre el problema es que llevaba unos zapatos de madera que eran asturianos. Si era un homenaje que se lo ponga en los Príncipes de Asturias. Si llevas un vestido estampado, ¿qué necesidad tienes de ponerte una chaqueta con lentejuelas que además es estrecha de hombros? Y una flor en la cabeza, la flor en la cabeza la llevas XXL cuando eres Rossy de Palma que puede con lo que quieras. «El PP no lo aguanta todo, ni esos estilismos», sentenciaba Isabel Rábago.