El inesperado guiño de Frank Blanco a ‘Espejo Público’ desde ‘TardeAR’: «No tenemos problema»

Como prácticamente desde hace un año, Frank Blanco se puso al frente de ‘TardeAR’ este viernes ante la ausencia de Ana Rosa Quintana. Y esta semana, el presentador volvió a acordarse de la competencia después de que hace unos meses no tuviera pudor en dirigirse a la audiencia de ‘La Promesa’.

En esta ocasión, Frank Blanco habló de ‘Espejo Público’ por el incidente que había vivido Javier Chicote, periodista de ABC y autor de «El jefe de los espías» con Bárbara Rey y Sofía Cristo por la mañana. Así, el presentador quiso abordar con su invitado lo que había sucedido en el espacio de Antena 3.

«Te agradezco especialmente que hayas querido venir esta tarde porque justo esta mañana ha tenido un rifirrafe con Bárbara Rey en la competencia», le decía Frank Blanco a Javier Chicote al presentarle en la tertulia VIP junto a colaboradores habituales como Carolina Ferre, Alaska, Cristina Cifuentes y Bibiana Fernández. «Por lo menos no me ha chantajeado», respondía de forma irónica Chicote.

Poco después, ‘TardeAR’ abordaba lo sucedido en el plató de ‘Espejo Público’ recogiendo lo sucedido sin poder ofrecer como es lógico imágenes. Para ello, no dudaban en locutar lo que había pasado poniendo como fuente «E.P.» después de que Frank Blanco repitiera que había sucedido en un «programa de la competencia».

Finalmente, Frank Blanco quiso ser muy claro con su audiencia y no dudó en mencionar directamente al programa que presenta Susanna Griso. «Estoy aquí diciendo sin decir. Esto ha sido en Espejo Público de Antena 3. Para poner las cosas en su sitio», recalcaba el presentador. «Y no tenemos problema», apostillaba Bibiana Fernández.

Frank Blanco aborda con Javier Chicote su desencuentro con Bárbara Rey en ‘Espejo Público’

«Yo he ido a ‘Espejo Público’ a hablar de ‘El jefe de los espías’ y del chantaje y me he encontrado a Sofía. Yo no tengo ningún interés personal en esto, yo soy un profesional, a mi Bárbara Rey y Sofía Cristo, y su hijo, su padre y todos me importan nada. Lo que me importa es si hay dinero público. Y cuando se ha empezado a hablar de chantaje ella me ha empezado a increpar desde el otro lado de las cámaras», empezaba explicando después Javier Chicote.

«Yo le he dicho que de esa manera no me hablaba y de repente ha entrado Bárbara Rey por teléfono y ha empezado con lo de Perote y yo le he dicho que Perote era el coronel que extrajo las cintas del CSIF y ha soltado después lo del bar de alterne y yo he decidido marcharme. Llevo más de 15 años en televisión, nunca me ha pasado esto, el barro no es mi terreno, yo me dedico a investigar y a contar historias. Es verdad que después me ha pedido disculpas Susanna Griso, el director y la subdirectora», proseguía diciendo el periodista.

Y finalmente, Chicote no dudó en lanzar un dardazo a Antena 3. «Y voy a hablar abiertamente, luego por motivos que desconozco han publicado en Antena 3 que yo me he ido porque me ha dicho que me iba a demandar que es una cosa totalmente falsa. Está publicado, he intentado rectificarlo por activa y por pasiva, nadie hace ni puñetero caso y yo no me he ido porque me vaya a demandar. Yo publiqué un libro hace tres años, hay dos capítulos que se llaman ‘El chantaje de Bárbara Rey’ y no hubo ninguna demanda porque si hubo un chantaje. Si me demanda va a perder y va a tener que pagar mis costas y las de su abogado. Yo me he ido porque me ha faltado el respeto y aún así siguen contando esto. Ha sido un episodio bastante desagradable y yo no voy a entrar en ese tipo de provocaciones», concluía.