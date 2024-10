El dardo de Javier Chicote a Antena 3 desde ‘TardeAR’ tras lo sucedido con Bárbara Rey: «Ni puñetero caso»

Javier Chicote, jefe de investigación de ABC y uno de los autores de ‘El jefe de los espías’, el libro que recoge los apuntes de Emilio Alonso Manglano, el que fuera director del CSIF, en los que se recoge el supuesto chantaje de Bárbara Rey al rey emérito tenía este viernes un fuerte desencuentro con la ex vedette y su hija Sofía en ‘Espejo Público’. Por la tarde, el periodista no ha dudado en contestar los ataques que recibía en ‘TardeAR’.

El periodista se encontraba hablando en ‘Espejo Público’ de sus informaciones sobre el supuesto chantaje de Bárbara Rey a Juan Carlos I que aparece recogido en el diario de Manglano cuando Sofía Cristo irrumpía en directo para cuestionarle. «Aquí sabéis mucho todos, tú y tú. ¿Sabéis mucho, no? No tienes ni puta idea de nada«», le espetaba la DJ. «A mí me hablas con respeto o no me hablas, ¿de acuerdo? Yo no he venido aquí a pelearme con nadie», le replicaba Chicote.

Poco a poco la tensión entre ambos iba a más y todo estallaba por los aires cuando Bárbara Rey llamaba en directo a Gema López para defender a su hija y cuestionar a Javier Chicote. «Se lo voy a decir a todos, también a Perote o Chicote, como se llame, que tiene nombre de club de alterne», soltaba entonces la ex vedette provocando que el periodista se indignara. «Yo esto no lo tengo por qué aguantar. A maleducadas, no. No, de verdad que no, no tengo por qué aguantar esto, Susanna«, se plantaba Chicote levantándose de su silla y marchándose del plató.

Después de ese incidente en ‘Espejo Público’, Javier Chicote reaparecía por la tarde en Telecinco como invitado de ‘TardeAR’ para seguir abordando la polémica en torno a los audios que está publicando OK Diario. Y por ello, Frank Blanco no dudaba en agradecerle su presencia. «Te agradezco especialmente que hayas querido venir esta tarde porque justo esta mañana ha tenido un rifirrafe con Bárbara Rey en la competencia», aseveraba el presentador del programa de Telecinco los viernes. «Por lo menos no me ha chantajeado», respondía de forma irónica Chicote.

Poco después, ‘TardeAR’ abordaba lo sucedido en el plató de ‘Espejo Público’ recogiendo lo sucedido sin poder ofrecer como es lógico imágenes. Y para aclararlo, Frank Blanco no dudaba en mencionar a ‘Espejo Público’ por si alguien no se había enterado bien de lo sucedido. Tras escuchar las palabras de Bárbara Rey, Alaska no dudaba en decirle a la ex vedette que «por favor Chicote no es un bar de alterne».

Y a partir de ahí, Javier Chicote explicaba lo sucedido pormenorizadamente. «Yo he ido a ‘Espejo Público’ a hablar de ‘El jefe de los espías’ y del chantaje y me he encontrado a Sofía. Yo no tengo ningún interés personal en esto, yo soy un profesional, a mi Bárbara Rey y Sofía Cristo, y su hijo, su padre y todos me importan nada. Lo que me importa es si hay dinero público. Y cuando se ha empezado a hablar de chantaje ella me ha empezado a increpar desde el otro lado de las cámaras», empezaba explicando el periodista.

«Yo le he dicho que de esa manera no me hablaba y de repente ha entrado Bárbara Rey por teléfono y ha empezado con lo de Perote y yo le he dicho que Perote era el coronel que extrajo las cintas del CSIF y ha soltado después lo del bar de alterne y yo he decidido marcharme. Llevo más de 15 años en televisión, nunca me ha pasado esto, el barro no es mi terreno, yo me dedico a investigar y a contar historias. Es verdad que después me ha pedido disculpas Susanna Griso, el director y la subdirectora», proseguía contando Chicote.

Javier Chicote cuestiona a Antena 3 desde ‘TardeAR’: «No hacen ni puñetero caso»

«Y voy a hablar abiertamente, luego por motivos que desconozco han publicado en Antena 3 que yo me he ido porque me ha dicho que me iba a demandar que es una cosa totalmente falsa. Está publicado, he intentado rectificarlo por activa y por pasiva, nadie hace ni puñetero caso y yo no me he ido porque me vaya a demandar. Yo publiqué un libro hace tres años, hay dos capítulos que se llaman ‘El chantaje de Bárbara Rey’ y no hubo ninguna demanda porque si hubo un chantaje. Si me demanda va a perder y va a tener que pagar mis costas y las de su abogado. Yo me he ido porque me ha faltado el respeto y aún así siguen contando esto. Ha sido un episodio bastante desagradable y yo no voy a entrar en ese tipo de provocaciones»

Finalmente, Javier Chicote dejaba claro su visión de todo este asunto. «Yo hago información, la cuento y ella no puede faltar a la verdad y es que le sacó al Estado 600 millones de pesetas. E insisto, yo no espero ejemplaridad de Bárbara Rey, que utilice a su hijo de 13 años para grabar vídeos e imágenes cuando está en actitudes íntimas con un señor que lo juzgue su familia. Yo si espero ejemplaridad del rey y del Estado que en ese momento agacharon la rodilla, cedieron al chantaje y pagaron con dinero de todos y además se guardaron copias y terminan saliendo. Es lo que me preocupa de esta historia», añadía. «Hace tres años, no ha demandado ni va a demandar», concluía dejando claro que a él le habían dicho que no había sido una encerrona y les creía.