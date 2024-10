Emma García detiene 'Fiesta', forzada a informar de una última hora de este rostro de Telecinco

Como suele pasar en todos los programas que se emiten en directo, 'Fiesta' ha estado este sábado, 19 de octubre marcado por la actualidad. En un momento de la tarde, Emma García se vio obligada a paralizar el debate que estaba teniendo lugar para adelantar una importante noticia que darían a lo largo del programa.

Los colaboradores estaban analizando la desgarradora entrevista que Isa Pantoja concedió la pasada noche en '¡De viernes!'. Alexia Rivas, Luis Rollán y Belén Rodríguez tenían posturas enfrentadas con respecto a la dureza con que la joven habló de su familia y de todos feos que le habían hecho a lo largo de su vida.

Alexia Rivas, gran amiga de Isa Pantoja, llegó a cuestionar a Isabel Pantoja como madre, algo que no gustó nada a Luis Rollán, amigo de la tonadillera. "Algo que he aprendido en esta cadena, es que no debo juzgar la maternidad de nadie. Por eso, no voy a hablar sobre cómo son Bárbara Rey, Carmen Borrego o Isabel Pantoja", aseguró el colaborador. Unas palabras que fueron apoyadas por Emma García.

En medio de este intenso debate, la presentadora se vio obligada a interrumpirlo brevemente para hablar sobre las exclusivas que se abordarían durante la tarde. Todo ello mientras la pantalla del plató mostraba un coche con el maletero abierto, donde había depositado un objeto oculto detrás de una manta de color rojo.

Emma García paraliza el programa para dar dos importantes exclusivas

"Enseguida vamos a ir con ese episodio y otros, pero vamos a ver lo que ha traído un coche, que lleva algo muy interesante. Sobre todo, es algo que no se había visto nunca hasta ahora. El coche ha recorrido más de 540 kilómetros desde Sevilla. Trae algo que tiene que ver con una persona muy famosa de este país", anunció Emma García.

Junto a Carmen Alcayde, Sergio Garrido y Kiko Jiménez, la presentadora salió del plató para acercarse al vehículo que se encontraba en las instalaciones de Mediaset. Todos ellos se acercaron y Garrido mostró a sus compañeros lo que había detrás de esa manta roja. La comunicadora vasca se quedó descolocada, ya que lo que había visto era de "una deslumbrante belleza".

"Llevo meses detrás de esta pieza", reconocía el paparazzi. "Es un bombazo", añadía la presentadora, que no daba crédito a lo que estaba viendo. "La persona que es propietaria de este objeto tiene que explicar por qué lo ha guardado tanto tiempo", agregaba. Sergio Garrido le explicó que uno de los motivos era que el dueño del objeto había decidido rescatarlo y, por ese motivo, había permanecido oculto.

La foto de Carmen Borrego y su hijo que dará mucho de qué hablar

Emma García y el equipo de 'Fiesta'

Tras esto, Emma García y el resto de colaboradores regresaron al plató, donde les estaba esperando Arabella Otero. La reportera les mostró entonces otra de las exclusivas que el programa iba a dar esa misma tarde. La joven tenía una Tablet para mostrar a la presentadora unas imágenes sobre una de las polémicas del momento: la mala relación que mantienen Carmen Borrego y su hijo, José María Almoguera.

Madre e hijo se sentaron juntos en '¡De viernes!' para intentar un acercamiento. Pese a que en el citado programa aseguraron que, fuera de cámaras, se abrazaron, la hermana de Terelu Campos negó que este gesto tuviera lugar. Sin embargo, sí que se produjo, ya que, sin mostrar las imágenes a los espectadores, Arabella Otero sí que se las enseñó tanto a la presentadora como a los colaboradores del magacín. "¡Ay, qué precioso!", exclamó Emma García, antes de añadir: "Es una imagen especial. Se ha emocionado Galiacho, no digo más".