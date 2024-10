Marta Peñate y Alexia Rivas se enzarzan con críticas cruzadas públicamente: «No vales nada»

Marta Peñate es a menudo una de las colaboradoras más incendiarias del debate de ‘Gran Hermano’, y sus comentarios no siempre son bien recibidos. Sin ir más lejos, Alexia Rivas no dudaba en cargar contra la canaria en su perfil de ‘X’ por una de sus intervenciones. Y aunque la ganadora de ‘Supervivientes All Stars’ se encontraba aún en plató, no dudó en responder alto y claro a su enemiga.

Como suele ser habitual, Peñate fue una de los rostros más activos durante el debate de ‘Gran Hermano’ este domingo, noche en la que Elsa se convirtió en la primera expulsada definitiva de la edición. Y es que, en todo momento la pareja de Tony Spina se mostró implacable contra algunas actitudes de los concursantes de Guadalix de la Sierra. Unos comentarios que no fueron plato de buen gusto para algunos espectadores, entre ellos, Alexia Rivas.

Marta Peñate, en pie de guerra contra Alexia Rivas: «Como amiga no vales nada»

La colaboradora de ‘Vamos a ver’ no dudó en recoger una de las justificaciones de la canaria durante el debate de este domingo para cargar contra ella por su actitud en otros concursos. «Marta Peñate defendiendo el acto de ‘juzgar como concursante y no como persona’ estoy de acuerdo, pero cuando yo lo hice en SV con ella y con Sofía, dejó de seguirme en Instagram y de hablarme«, señal», señaló la periodista en ‘X’, señalando la hipocresía por parte de la televisiva.

Marta Peñate defendiendo el acto de “juzgar como concursante y no como persona” estoy de acuerdo, pero cuando yo lo hice en SV con ella y Sofía, dejó de seguirme en IG y de hablarme 🙊

#GHDBT4 — ALEXIA RIVAS ❤️‍🔥 (@alexiaarivass) September 29, 2024

Tal fue el revuelo que se formó entre los seguidores de ambas a raíz de la publicación, que la propia Peñate terminó respondiendo en tiempo récord a la compañera de Joaquín Prat. «Eres tan falsa que no me lo dices en la cara cuando me viste el otro día, y me saludaste con mucho ímpetu, lo que hace una por unos RT», sentenció la ganadora de ‘Supervivientes All Stars’ pocos minutos después desde su cuenta en la plataforma.

«Tiendes a abaratar la palabra amistad»

Una contundente respuesta que se produjo desde plató, ya que Marta Peñate continuaba aún ocupando su puesto en el debate. «A ti te dejé de seguir porque como amiga no vales nada. Punto», terminó añadiendo la canaria para dejar claros los motivos por los que terminó alejándose de la antigua reportera de ‘Socialité’. Y Alexia Rivas tampoco se quedó atrás, pues lanzó un par de dardos con su más firme réplica.

Eres tan falsa que no me lo dices en la cara cuando me viste el otro día, y me saludaste con mucho ímpetu, lo que hace una por unos RT. A ti te dejé de seguir porque como amiga no vales nada. Punto. https://t.co/C70l7zLUFs — Marta Peñate Amador (@_MartaGH16_) September 29, 2024

«Tiendes a abaratar demasiado la palabra amistad. Un amigo no nace de coincidir quince minutos en un plató, quizás si lo entendieses, tendrías un entorno duradero», escribió la colaboradora de ‘Vamos a ver’, desmereciendo las palabras de la canaria sobre su supuesto vínculo. «La educación no se negocia, por eso te saludé, y más cuando íbamos a trabajar horas juntas, lo volvería a hacer», terminó asegurando la periodista, sin enterrar el hacha de guerra contra la televisiva.