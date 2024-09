Alexia Rivas destapa el verdadero motivo tras la ruptura de Morata y Alice Campello

Si todavía circulaba algún rumor sobre la posible reconciliación entre Álvaro Morata y Alice Campello, Alexia Rivas se ha encargado de enterrarlo. La colaboradora de ‘Vamos a ver’ sorprendía este lunes en plató al ofrecer las claves de la separación entre el futbolista y la modelo. La periodista no dudó en destapar a modo de exclusiva cuál fue el verdadero detonante de su ruptura.

La ruptura más mediática del verano sigue generando debate en los distintos espacios televisivos. Semanas después de que la colaboradora de ‘Vamos a ver’ se hicese eco del duro momento que el futbolista estaba pasando a raíz de su divorcio, este lunes ofrecía la última hora. «Se dijo hace un par de semanas que podían estar reconciliándose, que estaban cada vez más cerca…», comenzó señalando Rivas.

«Yo os puedo decir que el divorcio ya está en marcha. Los papeles ya se están tramitando, y además sabemos en exclusiva las condiciones», anunció de forma tajante la periodista, descartando cualquier posibilidad de reconciliación entre ambos en el horizonte. «Ellos están casados en gananciales, por lo cual, todo lo que han ganado debería partirse por la mitad», continuó explicando Alexia Rivas, que desvelaría entonces la determinación de Morata ante el acuerdo.

‘Vamos a ver’ destapa las claves del divorcio entre Alice Campello y Álvaro Morata

Alexia Rivas en ‘Vamos a ver’

«Álvaro no quiere luchar ni un céntimo de lo que ha ganado. Le quiere dar la mitad, quiere darle todo lo que pide a Alice. No quiere tener ningún problema con ella, solo quiere continuar su vida tranquilo, solo y feliz. porque en la separación lo ha pasado bastante mal», aseguró la colaboradora de Joaquín Prat antes de desvelar que no será un proceso fácil.

Pese a la conformidad de Morata, Alexia Rivas advirtió en el espacio de Telecinco que ambos tienen por delante un largo camino. «Me dicen que va a ser un proceso largo, tienen muchos bienes, se trata de mucho dinero, es un patrimonio abundante, pero no quieren llegar a los tribunales», reveló la comunicadora antes de que el conductor de ‘Vamos a ver’ le interrumpiese para sintetizar la exclusiva.

Alexia Rivas: «Es la gota que colma el vaso para la pareja»

«Resumiendo, van a tener un divorcio de mutuo acuerdo, sin un contencioso judicial», señaló Joaquín Prat. Y tras dejar claro que el futbolista está más que dispuesto a acabar su matrimonio con total cordialidad, la periodista sorprendió con otra importante revelación. «Otra de las cosas que me parece casi más noticiable y más interesante es por qué rompen… lo sabemos», adelantó la colaboradora del magacín.

Retrocediendo a la victoria de España en la Eurocopa 2024, Alexia Rivas comenzó a relatar el escenario real de la mediática ruptura. «Están sobre el césped y comienza la celebración. Álvaro Morata quiere que estén en ese césped sus padres, su hermano, su primo… Alice no. Ella quiere estar solamente ella, los hijos de la pareja y dos amigas de Alice«, reveló la periodista.

«Comienza una discusión tremenda en el campo, lo ve la gente. No es que esto nos llegue por fuentes directas, es que la gente lo ve en el campo. A partir de esto, yo me pongo en contacto, indago y me dicen que esto es absolutamente la gota que colma el vaso para la pareja», explicó la colaboradora de ‘Vamos a ver’ sobre el punto de inflexión en el matrimonio del futbolista.

«Álvaro no puede seguir aguantando faltas de respeto»

«Álvaro no puede seguir aguantando lo que el considera faltas de respeto ni que su mujer le imponga este tipo de restricciones», sentenció Alexia Rivas antes de Kike Calleja le interrumpiese con su versión de los hechos. «A mi me dicen que los problemas de la pareja vienen a raíz de que ella da a luz a los gemelos, que ella queda hospitalizada. Dicen que el entorno de la familia de ella va contando que él no estuvo a la altura de las circunstancias», señalaba el periodista del corazón.

Ante el repentino debate, Rivas terminó sentenciando los problemas de la pareja con una tajante reflexión. «Lo que no puede ser es que por que estés casado tu pareja no vaya a una cena de compañeros en 9 años. Que tu pareja no vea a su familia en 9 años. Tú no puedes hacer eso por muchos problemas que tengas», terminó asegurando la periodista, coincidiendo con sus compañeros en que la actitud de Campello siempre ha sido «muy autoritaria».