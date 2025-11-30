Entrevista: Emma García, entre la "inestabilidad" de 'Fiesta' y el despido de Alessandro Lequio: "Yo lo he recibido..."

Emma García encara una nueva etapa de 'Fiesta', tras recular Mediaset y devolverle su horario, desde las 16 a las 21 horas. La presentadora nos asegura en esta entrevista exclusiva para El Televisero que estos cambios no le descolocan, sino que le mantienen activa y preparada para cualquier giro. "Tenemos una profesión en la que nunca sabes; estás entre la inestabilidad y la estabilidad y eso es maravilloso", nos confiesa.

En un momento complicado para la cadena en cuanto a audiencias, Emma García pone en valor la fidelidad del público. "Tenemos un público muy fiel, una audiencia que está ahí las cinco horas, y las cuatro, y solo podemos estar agradecidos", afirma para añadir cuáles son los ingredientes del formato: "Tenemos corazón, actualidad y de todo. Eso es lo bueno de un magacín.

En cuanto a la salida de Alessandro Lequio, Emma García pronuncia que "es una decisión de la cadena" y no compete a su labor. Sin embargo, reconoce que la televisión vive etapas que exigen cambios constantes y aprendizaje. "La tecla no la sé, pero llegaremos porque estamos en el camino", asegura con optimismo. Con ganas, fuerza e ilusión, Emma García se muestra convencida de que la recuperación llegará y de que 'Fiesta' seguirá siendo una pieza importante en esa reconstrucción. La entrevista íntegra, a continuación.

Emma García, hemos conocido que vuelves a estar con 'Fiesta' de 16h a 21h los fines de semana. ¿Cómo te sientes ante esta noticia?

EMMA - Yo estoy muy acostumbrada a alargar, a acortar y tenemos una profesión que, como nunca sabes, estás como entre la inestabilidad y la estabilidad y eso es maravilloso porque así vas cambiando y estás siempre preparada para todo. Que tenemos una hora menos, pues empezamos algo antes, y ceno antes, que también viene muy bien. Que nos lo alargan, lo disfrutamos más. Tenemos tanto contenido, tanta fiesta y tantas ganas... que la verdad es que es una maravilla.

En los últimos fines de semana, habéis demostrado que sois uno de los programas más competitivos de la cadena, ya que está siendo difícil la audiencia en estas franjas.

EMMA - Estamos contentos porque tenemos un público muy fiel, la verdad, una audiencia que está ahí las cinco horas, y las cuatro, y solo podemos estar agradecidos y sobre todo seguir aprendiendo los sábados y domingos con todas las cosas que nos pasan en directo. Importantísimo esa familia que hemos formado, que supongo que la alegría que tenemos se transmite porque está ahí.

Está siendo una etapa difícil en cuanto a audiencias para Telecinco. Están los directivos tocando distintas teclas para ver qué es lo que acierta. Parece que el corazón y volver a esos rostros que estos años han estado vetados, como Kiko Rivera o Rocío Carrasco, está resultando efectivo. ¿Tú crees que es un buen camino? ¿Te gustaría tocar más nombres vetados?

EMMA - A mí me gustaría tocar todo. Y sobre todo con compañeros con los que he trabajado y volvería a trabajar en cualquier momento, pero yo no soy la que manda ahí. Efectivamente, se están tocando muchas teclas y se están haciendo muchos cambios porque hay que revolucionar un poco para llegar al camino y llegaremos porque estamos en él. Y con mis compañeros, a los que aprecio y a los que estoy encantada de volver a ver, sea en este camino o sea en otro.

Tú has estado en las épocas doradas de Telecinco, en la época de 'Mujeres y hombres...' ¿Por dónde debería de ir la cadena para volver a reconectar con esa gran audiencia?

EMMA - Si lo supiera, ojalá lo supiera. Las cadenas van cambiando mucho, son etapas. Ahora nos ha tocado esta etapa en la que estamos intentando levantar la cabeza, pero llegará. Además, como hay que pasar por ella, porque aprendes mucho. Así que la tecla, desgraciadamente, no la sé. Hay que ir haciendo cambios que se están haciendo y llegaremos a ello. No tengas ninguna duda, porque estamos con ganas, estamos con fuerza y estamos con mucha ilusión y con gente que sabe lo que hace, pero antes de acercar uno se tiene que confundir también.

Justo una tecla ha sido volver a alargar 'Fiesta'.

EMMA - Nosotros tenemos corazón, mucho, tenemos actualidad y tenemos de todo, porque en cinco horas eso es lo bueno de un magacín, te permite diversificar ahí todos los contenidos. Depende del día. Hay veces que nos toca más corazón y otras cosas, otros momentos, más actualidad. Pero es una maravilla. La verdad es que es una fiesta muy bonita y, como te decía, agradecida con la audiencia y con el turismo.

Una de las noticias que hemos conocido en estos días ha sido el despido de Alessandro Lequio de la cadena, ¿qué te parece esta decisión?

EMMA - Es que tú lo dices, es una decisión de la cadena, que yo la he recibido al mismo tiempo que vosotros, porque no es algo que me compete a mí. Y cuando son las decisiones de la cadena y de la productora no hay más que decir.

¿Crees que es acertada?

EMMA - Afortunadamente no es un tema que yo tenga que decidir y que me competa.