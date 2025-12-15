Alba Carrillo da un paso al frente en RTVE y se postula para colaborar con Javier Ruiz hablando de política

Alba Carrillo está atravesando uno de los mejores momentos de su vida. Atrás quedaron sus polémicas televisivas, ahora es feliz con su trabajo en 'D Corazón' y centrada en su hijo Lucas. Aunque tiene una espinita clavada, según ha confesado este domingo 14 de diciembre en el programa de La 1 de TVE.

El pasado miércoles, la exmodelo concedía una sincera entrevista a la revista 'Lecturas' donde hablaba de este gran momento personal y profesional. "Cierro uno de los mejores años de mi vida. El pasado no me interesa porque ya he aprendido. Gracias a ese pasado soy la persona que soy ahora", ha confesado Alba Carrillo en 'D Corazón'.

Además, ha agradecido la oportunidad que le dio TVE: "Estar en esta cadena y en este programa en concreto me han cambiado la vida. Me siento super afortunada de compartir con vosotros". "Y el equipo también. Me están diciendo desde arriba que sepas que todo el equipo de 'D Corazón’ te quiere, te admira y estamos contentísimos de que estés aquí", le ha dicho Javier Hoyos.

A Alba Carrillo le gustaría poder hablar de política en televisión

Sin embargo, la colabora es una caja de sorpresas, y lo ha vuelto a demostrar este domingo al reconocer a todos sus compañeros que se está planteando un nuevo enfoque en su carrera televisiva: le gustaría poder hablar de política en la cadena pública, sobre todo ahora que hay tantos espacios dedicados a la materia. Para ello, está decidida a formarse.

"Estoy pensando en hacer un máster de política porque creo que es algo muy interesante y me apetece hablar de otras cosas", ha reconocido Alba Carrillo a Anne Igartiburu, Javier de Hoyos y el resto de colaboradores. De esta forma, sin pelos en la lengua, ha lanzado una propuesta al presidente de RTVE, José Pablo López.

Eso sí, ella tiene claro que le gustaría seguir en el programa de crónica social, donde está muy a gusto. También parece tener claro que dedicarse a la política le da respeto: "No sé si entraría en un partido político, pero sí que me gustaría poder hablar de política, poder expresarme y ayudar en lo que pueda porque me dan mucho miedo algunas cosas", ha sentenciado.