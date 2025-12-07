Alba Carrillo reacciona así tras la decisión de TVE de salirse de Eurovisión 2026 por Israel: "Hay que tomar medidas"

La decisión histórica adoptada por RTVE de abandonar Eurovisión 2026 ante la presencia de Israel sigue generando reacciones. La última en dar su opinión al respecto ha sido Alba Carrillo, quien se ha mostrado muy orgullosa de la cadena en la que trabaja. Lo ha hecho este sábado, 6 de diciembre, en 'D Corazón'.

Esta será la primera vez que España se ausente de Eurovisión desde que comenzáramos a participar en el certamen, en 1961. Sin embargo, José Pablo López, presidente de RTVE ya lo advirtió hace meses: si la UER permitía la participación del estado genocida de Israel, España abandonaría el festival. Y ha cumplido su palabra, lo que ha sido muy aplaudido por la mayoría de españoles.

En el programa de crónica social de La 1 presentado por Anne Igartiburu y Javier de Hoyos han debatido sobre el tema. Y, como viene siendo habitual, Alba Carrillo ha sido la más contundente a la hora de dar su opinión. La colaboradora ha aplaudido la decisión de José Pablo López: "Me siento muy orgullosa de que esta casa en la que trabajamos haya tomado esta decisión. No es que haya que no mezclar la política, es que todo es política. Desde el momento en el que coges un autobús o las cosas que hacemos".

"Me gustaría que, ante esta situación, si yo viviera en Gaza con mi hijo, alguien alzara la voz para ayudarnos", añadía Alba Carrillo. Por su parte, Alberto Guzmán recordaba que "los principios fundacionales del festival son la concordia, la paz y la unión entre países que nació tras Segunda Guerra Mundial. Europa sufrió mucho por eso".

Alba Carrillo aplaude la decisión de RTVE: "Hay que tomar medidas"

Además, el periodista iba más allá al asegurar que "otro motivo para no estar es la perversión y corrupción que hay estos últimos años en el televoto. Henos visto que hay manos oscuras detrás, que en el televoto de toda Europa ganase Israel". Aunque Guzmán advertía de que el abandono de cuatro países críticos con la participación de Israel hace que sus posibilidades de ganar el certamen hayan aumentado.

"Recordad que el patrocinador principal es Moroccanoil, que es una empresa israelí. Hay que tomar medidas", dejaba claro Alba Carrillo. Algo que apoyaba Anna Gurgi: "Es un gesto de solidaridad y valiente. Posicionarte te obliga a renunciar a ciertas coas. Es un gesto que aplaudo, haber estado era renunciar a la dignidad humana". "Es increíble que, en el siglo XXI, estemos dejando que esto ocurra y estemos impasibles", agregaba la concursante de 'Hasta el fin del mundo'.

Por último, Alberto Guzmán reconocía: "Me sorprende que más países no se hayan sumado". Por el momento, además de España, Países Bajos, Irlanda y Eslovenia también han anunciado que abandonan Eurovisión en un gesto de solidaridad con el pueblo de Palestina. Además, RTVE ya ha anunciado que no televisará el Festival de Eurovisión 2026 que, este año se celebrará en Viena (Austria), así como tampoco emitirá las semifinales de los días previos.