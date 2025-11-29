Alba Carrillo no calla más con lo que le hizo Alessandro Lequio tras su despido de Mediaset: "Es hora de limpiar..."

Antonia Dell'Atte se ha convertido esta semana en la gran protagonista del 25-N en TVE justo después del fulminante despido de Alessandro Lequio en Mediaset. Este sábado en 'D Corazón' han analizado las declaraciones de la italiana y Alba Carrillo ha sido muy contundente.

Nada más recordar algunas de las declaraciones de Antonia Dell'Atte, 'D Corazón' conectaba con Carlota Corredera. La presentadora de 'No somos nadie' destacaba lo "valiente" que ha sido siempre la modelo al denunciar el acoso que recibió por parte de su ex marido y padre de su hijo Clemente. "Ella lleva hablando toda la vida sobre esto, pero yo soy la primera que se tragó esta narrativa de que era una loca despechada. Parece que han tenido que pasar todos estos años para que se la crea", confesaba la gallega.

Era eentonces cuando Alba Carrillo tomaba la palabra para mostrar su testimonio sobre cómo se comportó Alessandro Lequio con ella cuando ambos estaban trabajando en Mediaset y en la productora de Ana Rosa.

"A mí me ha tratado mal. Yo soy una de las víctimas. Le quité una demanda porque su hijo estaba malito y me parecía humano no rascar en ese momento. Pero a mí me acusó prácticamente de prostitución. Es una persona que ha hecho daño a muchísimas mujeres", recalcaba la colaboradora de 'D Corazón'.

Alba Carrillo alza la voz contra Lequio en TVE

Por todo ello, Alba Carrillo ha sido muy clara al celebrar que a Lequio le hayan despedido de Telecinco. "Es hora de limpiar a este tipo de hombres", sentenciaba. Además no dudaba en mostrar su indignación porque se hable de las denuncias falsas y se de voz a discursos machistas y ultraderechistas en contra de la violencia de género. "Ya está bien de que le demos cabida a los testimonios de que las mujeres falsifican o demandan cosas que no son verdad. Son ínfimas las mujeres que demandan sin tener conciencia de ello", añadía.

Algo a lo que Carlota Corredera se sumaba dejando claro que "durante mucho tiempo no se creía a las mujeres" y se las cuestionaba. Algo que empezó a cambiar gracias a la docuserie de Rocío Carrasco. "Por eso es tan importante que, después de tantos años de lucha, le demos voz y credibilidad a Antonia. Las mujeres famosas son también la voz de las anónimas. Para Antonia es una victoria de las mujeres que no están", terminaba apuntando la presentadora.