Lolita Flores emprende acciones legales por el precio pagado tras decir que es de izquierdas: "Lo denunciaré"

Todo tiene un límite. Y Lolita Flores ha llegado al suyo. La cantante ha publicado un vídeo en sus redes sociales en el que ha explotado contra sus detractores, especialmente contra los ataques e insultos que recibe por su ideología política. Tan harta está que ha anunciado que tomará medidas legales.

Lolita se ha dirigido a sus más de 700.000 seguidores de Instagram, donde ha mostrado su hartazgo ante quienes utilizan las redes sociales para destilar odio. "Estoy un poco harta de los insultos. Cada vez que publico una foto hay alguien que, por supuesto, no da la cara, pero me insulta. Me insulta por mis ideas políticas, por mi físico, me insulta porque no les debo caer bien…", ha empezado diciendo.

Muy enfadada, ha advertido que tomará medidas: "Lo digo porque, la próxima vez que ponga algo en Instagram y alguien me insulte, lo denunciaré". Aunque entiende que "soy una artista y no le puedo caer bien a todo el mundo ni gustarle mi aspecto", pero considera que todo tiene un límite: "Tengo 67 años, tengo arrugas, que me han costado mucho sudor y muchas lágrimas".

"Clase social? ¿Partido político? Lo que sí creo es que soy más de izquierdas que de derechas. Y a medida que voy creciendo, soy más de izquierdas", le reveló Lolita Flores a Julia Otero en su programa de Onda Cero recientemente, y cuyas palabras se viralizaron rápidamente, recibiendo apoyos y ataques de detractores.

#LolitaJELO: “Soy más de izquierdas que de derechas. Y a medida que voy creciendo, soy más de izquierdas.” pic.twitter.com/iWBgz3Aujv — Julia en la Onda (@Juliaenlaonda) September 14, 2025

La advertencia de Lolita Flores a sus detractores: "Os voy a denunciar"

En el vídeo, Lolita también asegura que cuenta con el apoyo de toda su familia: "Soy abuela, tengo dos hijos maravillosos, dos nietos más maravillosos todavía, una familia que me adora y amigos que me quieren. No necesito que me insultéis". Además, se ha mostrado harta de que la gente se ampare en el anonimato de las redes sociales para insultar y atacar. "Digo esto porque para la próxima vez que ponga algo en Instagram y que haya alguien que, escudándose en una foto con un florero, me insulte, pues lo denunciaré", advierte.

"Simplemente quería decir eso. Estoy muy harta, Instagram es una red social. Por supuesto que hay una democracia. Podéis pensar de mí lo que queráis, podéis insultarme las veces que queráis. Simplemente os lo digo porque os voy a denunciar. Yo no insulto a nadie, no hago daño con nada de lo que pongo ni subo. Me vais a permitir que me queje. La próxima vez os denunciaré. Muchos besos a todos, os quiero y feliz vida", concluía Lolita su vídeo en Instagram.

Al margen de la polémica, la artista ha aprovechado la ocasión para recordar que participa en la tercera entrega de la serie 'Atasco', y también que está en el Teatro Bellas Artes de Madrid con la obra 'Poncia'.