Emma García reacciona así a la denuncia de Lolita a los insultos por su ideología: "Yo no he llegado a ese límite"

Lolita Flores ha sido la última famosa en explotar contra quienes, amparándose en el anonimato de las redes sociales, la insultan por su ideología política e incluso por su físico. Sobre este enfado de la artista ha sido preguntada Emma García, quien no ha dudado en salir en defensa de la hija mayor de 'La Faraona'.
"Cada vez que publico una foto hay alguien que, por supuesto, no da la cara, pero me insulta. Me insulta por mis ideas políticas, por mi físico, me insulta porque no les debo caer bien…", ha estallado Lolita en un vídeo difundido en su Instagram, para añadir después que va a emprender aciones legales: "Digo todo esto para que la próxima vez que ponga ahora algo en Instagram y que alguien escudándose en una foto con un florero o con algo así, me insulte, pues lo denunciaré".
"Clase social? ¿Partido político? Lo que sí creo es que soy más de izquierdas que de derechas. Y a medida que voy creciendo, soy más de izquierdas", le confesó Lolita Flores a Julia Otero en una entrevista reciente en Onda Cero, y cuyas palabras se viralizaron rápidamente, recibiendo apoyos y ataques de detractores.
Preguntada al respecto, Emma García ha reconocido en una entrevista de Europa Press que: "Yo afortunadamente no he llegado a ese límite. Pero ser un personaje público, ser una cara conocida o ser una persona que sale delante de la tele o que hace lo que sea públicamente, no tiene que darle vía libre para que insultes con esa rabia porque tú no sabes la persona cómo lo está recibiendo".
"Y a lo mejor está con una sonrisa, pero está pasando por un momento muy difícil y muy complicado", añadió la presentadora de 'Fiesta' este jueves 18 de diciembre, en la gala organizada por Cadena 100 en Madrid. Además, Emma García también hizo una importante reflexión: "Y luego ya da igual, aunque esté pasando por un buen momento, no se puede insultar de esa manera y habría que controlarlo y me parece fenomenal que se denuncie siempre, porque al final no dejan de ser cobardes que tienen mucho dentro, lo tienen que sacar y hacen daño".
Emma García saca la parte positiva de tener que trabajar en Navidad
Sin embargo, la periodista también habló de otros temas más felices, como el alta que ha recibido Charly, el marido de Lydia Lozano, tras dos meses hospitalizado por las complicaciones derivadas de una operación de espalda. "Qué buenísima noticia, lo estábamos esperando todos. Así que Lydia, el mejor regalo de Navidad. Y ojalá disfrutéis mucho con Charly estas navidades y todos viéndote, porque lo hemos pasado mal, ¿eh? No creas, ha sido complicado verla con esas lágrimas, pero la tía qué fuerte es, cómo se ha puesto ahí delante", reconoció Emma García.
Sobre cómo pasará las fiestas navideñas, recuerda que la tocará trabajar en 'Fiesta' los días de Navidad, Año Nuevo y Reyes. Algo que tiene su parte positiva: "Como voy a estar trabajando y disfrutando, pues se lleva mucho mejor el tema de la dieta porque no te da tiempo a atiborrarte". "A veces las navidades son complicadas porque es inevitable no acordarte de las personas a las que quieres y que se han ido. Pero hay otras que están ahí y hay que aprovechar para estar con ellos y para compartir", explica.
Emma García hace un muy balance del 2025, que considera un año "maravilloso". Al año que viene pide que "sigamos disfrutando de nuestro trabajo y hombre, poniendo un poquito de alegría y una sonrisa. Aunque hay situaciones que es muy complicado, pero vamos a intentarlo. Ayudarnos, no machacarnos", concluye.
