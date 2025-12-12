Mediaset toma esta decisión con el futuro de 'Fiesta' de Emma García en plena ola de cambios en su parrilla

Mediaset se encuentra ante la mayor crisis de audiencia de su historia tras haber marcado mínimo tras mínimo cada mes. Por ello, son muchos los programas que están en el punto de mira y que tienen su futuro muy incierto. Pero algunos se están salvando de la quema como es 'El Diario de Jorge' o 'Fiesta'.

Así, aunque en los últimos meses ha habido muchos rumores sobre la posible cancelación de 'Fiesta', finalmente el grupo ha decidido seguir confiando en el programa que conduce Emma García la tarde de los sábados y los domingos.

Según avanza la cuenta Poco Pasa TV, Mediaset ha optado por renovar 'Fiesta' y garantizar su futuro hasta el próximo 31 de julio de 2026 siguiendo los mismos pasos que ya hizo hace unas semanas con 'El diario de Jorge' asegurando así su emisión durante el primer semestre del año.

La noticia de la renovación de 'Fiesta' ha sido comunicada al equipo del programa producido por Unicorn Content según ha avanzado el citado medio. Una continuidad que sin duda supone un alivio para la productora pues en los últimos meses ha habido vaivenes en su programación con recorte y ampliación de horario.

Y es que hace unas semanas, Telecinco optaba por recortar 'Fiesta' para dejar la última hora a 'Agárrate al sillón' con la intención de relanzar las audiencias del concurso. Pero tras su fiasco, la cadena optaba por devolver al programa de Emma García a su duración habitual de cinco horas cancelando el concurso, que también se despedirá en enero de la audiencia.

La decisión de Telecinco sobre la continuidad de 'Fiesta' puede sorprender a muchos pues en los últimos meses el magacín que conduce Emma García no pasa del 8 y 9%, cifras que no ayudan nada al incremento de la audiencia general de la cadena los fines de semana.

Queda por ver si más allá de la renovación, 'Fiesta' contará con novedades a partir de 2026 entre sus contenidos y su equipo de colaboradores con los que intentar subir sus datos en pleno terremoto de cambios que prepara Mediaset tras el fichaje de dos nuevos directivos y la posible cancelación de varios formatos como es el caso de 'Agárrate al sillón', que podría ser sustituido por 'El tiempo justo' o por '¡Allá tú!', que volverán el año que viene a la cadena con Carlos Sobera y Juanra Bonet.