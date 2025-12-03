Terremoto en Mediaset con el fichaje de dos nuevos directivos ante la crisis más grave de su historia

Mediaset España atraviesa la crisis más grave de su historia con Telecinco bajo mínimos tras cerrar noviembre con su peor dato histórico con un demoledor 9% de cuota de pantalla. Para tratar de solventar esta crisis, el grupo ha anunciado la incorporación de dos nuevos directivos que se harán cargo de las áreas de Antena y Marketing.

Así, Mediaset anuncia el fichaje de Unai Iparragirre como nuevo director de Antena y el de Fernando Hernaiz, que asumirá la Dirección de Marketing del grupo.

Los nuevos directivos, que reportarán al director general de Televisión y Digital de Mediaset España, Alberto Carullo, tomarán el testigo de Javier López Cuenllas, hasta ahora director de Antena y Marketing que pone fin a su etapa en el grupo tras más de 16 años.

Unai Iparragirre, de director de EiTB al nuevo director de Antena de Mediaset

Unai Iparragirre ha sido hasta ahora director de EITB, donde ha ejercido como máximo responsable de sus canales de televisión lineal y servicios OTT, donde entre otros hitos ha liderado el reciente y exitoso lanzamiento de la plataforma de streaming Primeran. Formado en Ingeniería Informática y Arte Dramático por la Universidad del País Vasco, inició su carrera profesional en Euskal Telebista como reportero, guionista y presentador.

Antes de su desembarco en 2021 en EITB, ha desarrollado su carrera durante más de 15 años en Discovery Inc., asumiendo diferentes cargos de creciente responsabilidad en Europa, Oriente Medio y África (EMEA) hasta acabar siendo vicepresidente de Desarrollo de Producto e Innovación, director editorial y de Canales en Abierto en Turquía y, finalmente, vicepresidente de Desarrollo Editorial en EMEA, liderando estrategias de programación, marca, contenido y adquisición para múltiples mercados y plataformas. En su etapa en Discovery Inc, en la que también ejerció como productor ejecutivo de Programación en Discovery Max España, su labor ha sido merecedora de varios premios Promax, reconocidos internacionalmente como los galardones más prestigiosos en el ámbito del marketing y la promoción audiovisual.

Fernando Hernaiz, amplia experiencia en análisis e investigación de canales y contenidos y formación especializada en big data, data science y marketing digital

Hasta ahora director de Investigación en AMC Networks International Southern Europe, cargo que ha desempeñado desde 2007 y en el que ha llevado a cabo análisis cuantitativos y cualitativos para sus canales temáticos de televisión lineal, Fernando Hernaiz acumula una amplia formación en análisis e investigación, big data, data science y marketing digital. Es Licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense (2002) y cuenta con un Executive MBA (2013) en ESIC Business & Marketing School, donde además ha cursado programas superiores en Marketing Digital (2016), Digital Analytics (2018) y BigData (2019). También es Master en Data Science y BigData (2022) por IEBS – Innovation & Entrepreneurship Business School.

En el plano profesional, también ha ejercido como coordinador de investigación en The Walt Disney Company Iberia (2004-2007) y como analista de contenido y audiencias en la consultora audiovisual GECA (2000-2003). Además, ha sido representante del grupo TV de Pago en el Consejo de Control y Comité de Usuarios de Kantar Media y miembro de Insights + Analytics España, la asociación que representa al sector de la investigación de mercados y data science en nuestro país.

Por otro lado, Hernaiz atesora experiencia como docente, como profesor de Investigación y TV Digital en diferentes titulaciones de ESIC Business & Marketing School y como profesor de Investigación y Aplicaciones Big Data en el Master de Gestión de Empresa Audiovisual en la Universidad CEU San Pablo.