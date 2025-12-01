Drama total en Mediaset: Telecinco cierra el peor noviembre de su historia en audiencias tras su día más horribilis

Telecinco encadena otro mínimo histórico mensual en noviembre con el fracaso que representa la práctica totalidad de su programación a excepción de los cuatro formatos contados que logran sacar la cabeza en un contexto dramático para la cadena principal de Mediaset, donde no existe capacidad de respuesta ante tal debacle y donde cada decisión que se adopta empeora lo anterior.

Noviembre de 2025 cierra con un demoledor 9% de cuota de pantalla media frente al 13% de Antena 3, líder imbatible, y el 12,3% de La 1 de TVE, que alcanza su mejor media en 14 años. Nunca antes había anotado Telecinco un índice tan bajo en el undécimo mes del año, cuando hablamos de temporada alta en televisión.

Es más, se trata, junto a diciembre, de un mes sumamente importante para las cadenas comerciales debido a una mayor inversión publicitaria. De ahí que la cadena de Fuencarral sacara a la desesperada 'La Isla de las Tentaciones 9'; mejor rentabilizada ahora por su gran target comercial que en los meses de enero y febrero.

Para dar una mejor idea de la caída libre que atraviesa Telecinco en noviembre, repasamos cuál ha sido el promedio en este mes desde 2020, con una pérdida de casi siete puntos y abonándose al unidígito desde el año 2023, precisamente desde que se puso a los mandos la actual administración liderada por Alessandro Salem.

2020 - 15,9%

2021 - 14%

2022- 11,5%

2023 - 9,7%

2024 - 9,3%

2025 - 9%

Las pretensiones de Telecinco lanzando 'La Isla de las Tentaciones' y 'Gran Hermano 20' al unísono eran evitar a toda costa ese mínimo del 2024 y mejorar el 9,4% cosechado en octubre, pero realmente ha ocurrido todo lo contrario: ha empeorado en tres décimas el noviembre del pasado año y ha decrecido en una el registro medio del mes anterior.

En ello ha influido el fiasco antológico de 'GH' con audiencias nunca vistas en 25 años de historia del formato; cayendo a un 7,9% en la pasada gala principal con Jorge Javier Vázquez (5,4% y 11% con fragmentación) y a un 8,9% el último debate con Ion Aramendi a pesar de que la emisión se ofrece mayoritariamente en late night.

Un batacazo sin parangón que no vieron venir en Mediaset y que se suma a un cada vez más empobrecido daytime. Este domingo, 30 de noviembre, Telecinco promedió un 7,5% para despedir noviembre, métrica más propia de una cadena local o autonómica por culpa de datos tan calamitosos como los de 'Vaya fama' (6,7%), 'Fiesta' (7,9%), los informativos (7,7% y 7,9%) o 'El debate de las tentaciones' (7,6%).

A estos insostenibles resultados se añaden los de las ofertas regulares de lunes a viernes: 'La mirada crítica' (anclada entre el 7% y 8%), 'Vamos a ver' (entre el 8% y 9%), 'El tiempo justo' (entre el 7% y el 9%), 'Agárrate al sillón' (entre el 7% y 8%) y los informativos, especialmente el nocturno con Carlos Franganillo y Ángeles Blanco, que muchos días baja incluso al 6% de share.

Los únicos supervivientes del declive de Telecinco

En medio de esta crisis sin precedentes para Telecinco, que no deja de agudizarse mes tras mes, sobreviven 'La Isla de las Tentaciones', con una media del 15,9% de share y 1,3 millones de espectadores en su entrega principal de los lunes; 'De Viernes', que con un 13,6% y 1 millón alcanza su mes más visto desde diciembre de 2023 y con el share más alto desde octubre de 2024; 'Bailando con las Estrellas' (11,4%) y 'El programa de Ana Rosa' (12,2%).