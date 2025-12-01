'Gran Hermano 20' agrava su debacle en audiencias y se acerca cada vez más a la cancelación prematura

'Gran Hermano 20' continúa en la tónica de perder audiencia paulatinamente sin que haya capacidad de reacción y este domingo registró otro mínimo histórico con un 8,9% de cuota de pantalla y 575.000 espectadores de media para el cuarto debate con Ion Aramendi, a pesar de ofrecerse mayoritariamente en late night.

Cifras que le acercan cada vez más a su cancelación prematura, pues el reality de encierro se ha convertido en una gran rémora; en el mayor lastre para el canal en lugar de una oportunidad para impulsar sus críticas audiencias como así estaba inicialmente concebida su vuelta.

La entrada de rostros famosos, una medida ya testada en otras ediciones por una productora (Zeppelin) a la que le cuesta innovar e introducir aires de cambio, no ha surtido efecto. Anabel Pantoja y Edi y Violeta, exconcursantes de 'Gran Hermano 19', no fueron aliciente alguno como ya cabía esperar.

En el prime de Telecinco #GHDBT4 se queda con el 8.9%, 575.000 y 1.980.000 espectadores únicos



Aporta el 15.8% de la audiencia del canal



Lidera de 25 a 44 años con un 12.5%

Ninguna mente razonable habría visto en ello otra cosa que no fuera adulterar aún más la esencia del formato y provocar rechazo al dar más protagonismo a la gente del exterior que a los propios concursantes. Por eso, los espectadores volvieron a dar la espalda al programa dominical, con un dato demoledor (8,9%) al que precedió el también durísimo 7,6% del debate enlatado de 'La Isla de las Tentaciones', que igualmente apunta a su retirada de la parrilla.

En resumen, Telecinco también ha fracasado estrepitosamente en su estrategia de programación de ofrecer en tándem los debates de los dos realities que actualmente tiene en antena. La idea de que 'Tentaciones' hiciera de telonero de 'GH' sonaba bien en alguna cabeza pensante, pero los resultados demuestran que esa ocurrencia (una de tantas) no ha sido muy aguda. Todo lo contrario.

Este espectacular batacazo en la noche y su fatídico daytime, con todas las ofertas entre el 6% y el 8%, dio lugar a que la cadena principal de Mediaset firmara un fin de mes de noviembre verdaderamente horribilis con un insostenible 7,5% de cuota media que deja más claro que nunca que han de producirse cambios inmediatos. Son un deber.

Por su parte, La 1 de TVE lideró la oferta del domingo, con un 11,2% y casi 1,3 millones de espectadores para la película 'Modelo 77' protagoniza por Miguel Herrán y Javier Gutiérrez. Antena 3 alcanzó un 11,4% y 1 millón con 'Una nueva vida' (capítulo más visto desde marzo).

Y La Sexta vivió una gran noche con la doble entrega de 'Salvados' que acogió la primera entrevista en televisión de Salomé Pradas (9,9% y 11%). La charla con la exconsellera de Carlos Mazón y máxima responsable de las Emergencias de la Comunidad Valenciana durante la DANA propició la entrega más vista desde 2022 y el mejor resultado en la etapa del formato con Gonzo.