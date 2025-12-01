Encuesta: ¿Quién quieres que sea el expulsado de 'Gran Hermano': Patricia, José Manuel o Belén?

Patricia, José Manuel, Belén y Joon eran los candidatos iniciales a la próxima expulsión de 'Gran Hermano 20', que tendrá lugar le próximo jueves, 4 de diciembre, en la quinta gala con Jorge Javier Vázquez.

Sin embargo, este domingo, durante el debate dominical conducido por Ion Aramendi, se ha producido la salvación del concursante menos votado por la audiencia en la app de Mediaset Infinity para salir de la casa.

Antes, 'Gran Hermano 20' ha mostrado los porcentajes oficiales de la nominación: un 42,7%, un 24,6%, un 19,9% y un 12,8%. Con estos datos, parece que los espectadores tienen claro quién debe ser el eliminado de esta semana.

Pero, como decimos, la lista se ha reducido a tres. El poseedor de ese 12,8% ha sido Joon, liberándose así de la nominación. Mientras, la expulsión se debate entre Patricia, José Manuel y Belén. Y tú, ¿quién quieres que sea el próximo en salir de la casa? ¡VOTA YA!