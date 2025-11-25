Mediaset toma una insólita decisión con 'El Diario de Jorge' ante el crítico estado de Telecinco en las tardes

Telecinco atraviesa la mayor crisis de su historia pues está a punto de concluir el mes de noviembre con un nuevo mínimo histórico con un 9%. Y si hay una franja que está demostrando ser un quebradero de cabeza es la tarde donde hace tan solo unas semanas tenían que cancelar la tira diaria de 'GH 20' con 'El diario de Jorge' como único proyecto que parece contar con la confianza de la cadena.

Después de anunciar la renovación de 'El diario de Jorge' por nuevas entregas aprovechando la emisión de sus 300 programas el pasado mes de octubre; Telecinco ha confirmado este martes que el programa de Jorge Javier Vázquez se mantendrá en parrilla hasta el próximo mes de julio

En concreto, Mediaset ha decidido mantener su confianza en el talk show que produce Boomerang TV y por ello ha renovado el formato por 147 nuevas entregas. Una decisión que provoca que 'El diario de Jorge' se mantenga en emisión durante toda la próxima temporada.

Hasta ahora lo habitual es que 'El diario de Jorge' fuera renovando cada tres meses. Sin embargo, tras convertirse en el único programa que se está consolidando en la complicada franja de tarde, Telecinco ha querido apostar por su renovación más ambiciosa hasta la fecha.

Una decisión que llega después de que 'El diario de Jorge' esté marcando su mejor temporada con un 9,6% de media. Pero lo mejor es la tendencia ascendente del programa de Jorge Javier Vázquez pues ha subido dos puntos con respecto al mismo período del año anterior cuando marcó un 7,6%

Además, acumula en noviembre una media de 767.000 espectadores y un 9,7%, situándose como el mes con mejor dato de espectadores de los nueve últimos a pesar de competir en una de las franjas más complicadas del día con su rivalidad con 'La Promesa' e 'Y ahora Sonsoles'.

Con la renovación de 'El diario de Jorge', Telecinco busca dar cierta estabilidad a su parrilla de tarde, que en los últimos meses ha vivido un continuo vaivén con la cancelación de 'Tardear' y 'Reacción en cadena' y la apuesta por 'El tiempo justo' y 'Agárrate al sillón' así como los cambios de horario con la llegada de 'GH: la vida en directo', que fue cancelado tras solo cuatro entregas debido a su estrepitoso fracaso.