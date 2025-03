Julia Otero habla con una claridad insuperable del sentido de su voto en las elecciones ante Marc Giró en TVE

El pasado martes, Marc Giró recibió en el plató de 'Late Xou' a la periodista Julia Otero. En una amena y sincera charla, la presentadora de 'Julia en la Onda' se ratificó en una frase que dijo una vez: "Voto en contra de mis intereses, pero a favor de mis principios". "¿Sigues pensando igual?", le preguntó el conductor del programa de La 1.

Ella aseguró que tenía el mismo pensamiento, y explicó lo que quería decir con esa frase: "Voto a favor de mis principios porque voto pensando en la niña que fui, la familia en la que me crie, emigrantes gallegos que fueron a Barcelona". "Mis principios se cimientan en la niña que fui, toda mi historia personal, mi trayectoria, todo eso sigue siendo lo mismo", prosiguió explicando.

Julia Otera critica a la gente obrera que vota a partidos de derechas

"¿Mi cuenta bancaria ha cambiado? Sí, muchísimo, pero mis principios siguen ahí", confesó Julia Otero. "A mi me vendría fenomenal votar a un partido que me prometa que va a bajar los impuestos, pero no lo hago", añadió. Aunque, según la periodista, ella no era la única que votaba contra sus intereses: "Hay mucha gente que cobra 800 euros y votan a partidos que están en contra de subir el Sueldo Mínimo Interprofesional".

"Somos muchos los que votamos en contra de nuestros intereses. Lo que pasa es que los de un tipo somos un poco más raros que los otros, que son un grupo mayoritario", sentenció, haciendo referencia a la clase obrera que vota al PP y Vox. Un alegato que se llevó el aplauso de todos los presentes.

Por otro lado, Marc Giró también quiso saber cuál sería su "entrevistÓN" en estos momentos. El presentador le fue proponiendo nombres y ella tenía que escoger entre dos. Entre Puigdemont y Mazón, escogió al segundo. "Tengo muchísimas preguntas que hacerle en nombre de toda la gente que lo ha pasado tan mal en Valencia", reconoció la conductora de 'Julia en la Onda', de Onda Cero.

Entre Iñigo Errejón y Mazón, también prefirió al presidente de la Generalitat Valenciana, por este motivo: "Errejón lo que tenga que decir que se lo diga al juez porque la decepción tan enorme que ha provocado a tantos votantes de izquierdas es imperdonable. Era un tipo con una enorme formación, capacidad de liderazgo…".

Aplauso masivo a la periodista por sus palabras en 'Late Xou'

