Jordi Évole da sentencia a Marc Giró como nadie se ha atrevido por lo visto al inicio de 'Late Xou'

Este martes, 11 de marzo, La 1 de TVE ha emitido una nueva entrega de 'Late Xou', el programa de entrevistas presentado por Marc Giró. En esta ocasión, contó con la presencia de la cantante Amaia Romero, a la que el presentador reconoció haber asistido uno de sus conciertos.

Sin embargo, lo que provocó el aplauso de muchos de los seguidores del programa fue el monólogo inicial que, como en cada entrega, hizo Marc Giró. Entre quienes alabaron las palabras del comunicador catalán se encuentra Jordi Évole, quien no pudo evitar dar su opinión al respecto a través de sus redes sociales.

"Tómese este monólogo cada 8 horas, contra intolerancias varias, principalmente la catalanofobia. Que esto se haya emitido en la televisión pública española es la hostia. Visca Marc Giró. Visca 'Late Xou' y todo su equipo", escribió con contundencia el presentador de 'Lo de Évole' en su cuenta de X.

Un editorial que no para de compartirse, y que también ha saltado al ámbito de la política, tras celebrarlo el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián. "Yo ya solo le pido a la vida salud y más gente en la tele como Marc Giró. Valiente. Genio", ha escrito el político catalán en su cuenta de 'X'.

En su editorial, Marc Giró comenzó mencionando una noticia en la que se decía que 570.000 familias habían sido llamadas a votar la lengua base para el alumnado de la Comunidad Valenciana. "A bote pronto da la sensación de que el gobierno valenciano anima a los padres y madres a que escojan cualquier lengua para educar a sus hijos, como si estuvieran en un supermercado… Árabe, Italiano, Euskera, Francés… educación a la carta en plan chollo capitalista", empezó diciendo, mirando a cámara.

El aplaudido editorial de Marc Giró contra la catalanofobia

"Lo que pasa es que al leer bien la noticia te das cuenta de que las familias solo podrán elegir entre castellano o valenciano. Si quieres que tus hijos aprendan en chino, te jodes. Además, según el sistema que han planteado, podías haber elegido llevar a tus hijos a una escuela en la que mayoritariamente se imparten las clases en castellano, pero que a causa de este referéndum diabólico, acabe escolarizado en valenciano, que es lo que querías evitar cuando lo escolarizaste", prosigue el presentador de TVE.

Además, "reconoce el mérito de los valencianos que a lo tonto a lo tonto han conseguido celebrar un referéndum antes que los catalanes. Y hay que aclarar que el valenciano se parece tanto al catalán, que no sea que sea catalán…", bromea Marc Giró.

Y concluye con una importante reflexión: "Hay ciertas personas en España con cierta manía a la lengua catalana y al catalán también. Me gustaría tranquilizar a las personas que sienten animadversión a los que hablamos en catalán. Creen que lo hacemos adrede para molestar. Creen que en el fondo el catalán no sirve para nada y que el valenciano es una pérdida de tiempo. ¿Cómo no va a servir leer en catalán original? El catalán sirve para muchísimas cosas, sirve para todo". Acto seguido hace una enumeración de las cosas que se pueden hacer en catalán, como, por ejemplo, dar la bienvenida al 'Late Xou'.