Marc Giró revela el verdadero motivo por el que ha rechazado presentar el nuevo 'Sálvame' de TVE

Hace unos meses salió el rumor de que TVE quería que Marc Giró presentase el nuevo magacín de tarde que prepara La 1 y que salvo sorpresa contará con parte del equipo de 'Sálvame' y de 'Ni que fuéramos'. No obstante, parecía que el presentar de 'Late Xou' no estaba por la labor de aceptar dicha propuesta.

Y ha sido ahora cuando el propio Marc Giró ha reconocido que ha rechazado la oferta de TVE para presentar su nuevo magacín de tarde. Lo ha hecho dejando claro que para él es prioritario su trabajo en la radio y concretamente en RAC1 donde conduce 'Vostè primer'.

"He dicho que no a las tardes de La 1 de TVE porque priorizo RAC1", recalca Marc Giró en una entrevista en Comunicacio21 tal y como recoge la citada revista en su página web a la espera de ver toda la entrevista completa publicada en el próximo número de la publicación.

Así, el periodista catalán deja claro que su intención es seguir en su programa de radio. "Quiero seguir en RAC 1", recalca. Sin embargo, el diario En Blau ha publicado que los responsables de la emisora del grupo Godó quieren prescindir de él de cara a la próxima temporada. "A mí no me consta que la próxima temporada no vaya a continuar, pregunten a dirección", responde en este sentido.

Lo que está claro es que Marc Giró ha rechazado la propuesta de RTVE para dar el salto a diario con la conducción del magacín que estrenará La 1 en sus tardes a partir del mes de abril en relevo de 'La Moderna', que acaba este viernes, y de 'El cazador' que también se despedirá próximamente de la audiencia.

Hace unas semanas, el propio presentador de 'Late Xou' ya dejaba clara sus intenciones en una entrevista en Lecturas. "Hay muchos rumores. La verdad que no sé, porque estoy haciendo un programa en Barcelona, Vostè primer, de 13:00 a 14:00 en directo. Es un trabajo mío fundamental en la radio y tememos un prestigio y una parroquia. No me gustaría dejarlo y por ahora la transportación no se ha inventado. Pero estén atentos a las pantallas", respondió en aquel entonces.

Lo que se sabe del magacín diario de La 1 que no presentará Marc Giró

Precisamente, el hecho de que Marc Giró haya rechazado la oferta hace que el nuevo magacín diario de las tardes de TVE siga en producción a la espera de encontrar al presentador o presentadores ideales de este formato que podría contar con LA OSA Producciones Audiovisual como productora.

Por el momento, Sergio Calderón, el director de TVE dio algunas pistas en 'RTVE Responde' sobre este nuevo formato. "Aunará entretenimiento y temas de servicio público que se abordarán con mucho humor, mucho sentido de la diversión y con mucha responsabilidad de sentido de servicio público", explicó el directivo.

Cuando Rosa María Molló, la defensora de la audiencia de RTVE le preguntó directamente a Calderón si este magacín contará con caras del extinto 'Sálvame', el directivo respondió que habrá "caras conocidas", personajes menos famosos y "rostros de la casa".