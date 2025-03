Carmen Lomana pone contra las cuerdas a Jordi Évole tras lo visto en su programa con este recado

Mala Rodríguez ha sido la última estrella en sincerarse cara a cara con Jordi Évole este domingo en La Sexta. Sin embargo, esta entrevista no ha sentado nada bien a Carmen Lomana, que ha señalado directamente a 'Lo de Évole' y al periodista por contar antes con la cantante en el programa que con ella misma.

A través de sus redes sociales, ha dejado entrever que el comunicador no tiene ninguna intención de dar visibilidad a su último libro. Recientemente, la empresaria plasmó todas sus vivencias en 'Pasión por la vida', sus primeras memorias. En la publicación, la colaboradora de 'Espejo Público' hace un repaso de sus experiencias más íntimas, desamores e historias que marcaron su infancia, y este domingo, mientras veía 'Lo de Évole', no ha dudado en subrayar el éxito que su libro está cosechando desde su lanzamiento.

"¿Qué podría hacer para que me entreviste Jordi Évole? ¿Se os ocurre alguna idea?", preguntaba algo desesperada Carmen Lomana a sus seguidores de X. "Mi nuevo libro de memorias está liándola pero este no lo lee. Ahora está entrevistando a una chica que es la primera vez que la veo", subrayó la televisiva, dejando claro que no sabe quién es Mala Rodríguez o por qué el periodista la entrevistaba.

A su vez, lanzó un dardo a Jordi Évole por ignorar el impacto de su publicación y el potencial de una entrevista de la socialité en el exitoso espacio de La Sexta. "Tiene una lengua terrible, es una pena tanta ordinariez", sentenció Lomana sobre la cantante urbana, que se abrió durante su entrevista sobre su experiencia en Onlyfans. Y es que, la empresaria no dudó en contestar a varias de las respuestas que recibió a su publicación en busca de ayuda.

Que podría hacer para que me entreviste @jordievole se os ocurre alguna idea?

Mi nuevo libro de memorias está liándola pero este no lo lee. Ahora está entrevistando a una chica que es la primera vez que la veo. — Carmen Lomana (@Carmen_Lomana) March 9, 2025

"Me encantan sus entrevistas, yo no soy sectaria", explicó Carmen Lomana, respondiendo a un usuario que le acusó de seguir a "semejante comunista". Así, la colaboradora de 'Las mañanas KISS', dejó claro que no tiene problema para disfrutar de las entrevistas de Évole pese a no coincidir en su visión sobre la política.

Y cuando en una de las respuestas, se insinuó que el motivo de que nunca haya aparecido en 'Lo de Évole' u otro de los programas del periodista es que simplemente "no le interesa", la empresaria respondió alto y claro. "A él quizá no… pero hay más personas en España. Seguro que le daría buenísima entrevista", añadió Lomana, postulándose como una futura invitada del comunicador.