Jordi Évole anuncia un giro de 180 grados en su programa de La Sexta con esta novedad histórica

Tras triunfar una temporada más con su tanda más reciente de entregas en La Sexta, Jordi Évole ha sorprendido al anunciar una emisión que marcará un antes y un después en la historia del formato. El periodista catalán entrevistará a Manu Sánchez en un episodio especial de 'Lo de Évole', que por primera vez en su historia contará con público en directo.

Hasta ahora, ninguna entrega del formato de entrevistas de La Sexta había contado con audiencia, y la iniciativa de celebrarlo en el Cartuja Center CITE de Sevilla ante 2.000 personas responde a una buena causa. Así lo ha anunciado Jordi Évole en sus redes sociales, explicando que tanto el rostro de Canal Sur como él buscan reunir al mayor número de personas posibles para este evento especial.

'Lo de Évole' celebrará su primer episodio con público junto a Manu Sánchez por una buena causa

La entradas para esta entrega inusual de 'Lo de Évole' saldrán a la venta con un precio de 20 euros y todo el dinero recaudado se destinará a la Planta Cero de Cáncer Infantil del Hospital Universitario Virgen del Rocío, situado en la misma ciudad donde tendrá lugar la primera entrevista con público del programa de La Sexta. Una cita especial que tendrá lugar el próximo lunes 9 de junio a las 21:00 horas.

Así, Jordi Évole pondrá el broche final a la última temporada del formato, que ha liderado frente a sus competidores privados en su noche de emisión, con una ventaja de 2,5 puntos por encima de su principal rival en la programación. Manu Sánchez será el último en sincerarse con el periodista, que en esta última tanda de episodios ha charlado con Gabriel Rufían, María Jesús Montero, María León, Lolita o Juan y Medio.

La iniciativa de 'Lo de Évole' con este episodio con público guarda también un significado muy especial para Manu Sánchez, pues desde que anunció su diagnóstico de cáncer ha visibilizado constantemente su lucha contra la enfermedad mostrando su tratamiento. Dos meses después de sincerarse con el mundo sobre su revés de salud, desveló que había finalizado el tratamiento de quimioterapia.

Desde entonces, el rostro de Canal Sur se ha sometido a numerosas intervenciones y revisiones. Sin ir más lejos, el pasado noviembre, el humorista se sometió a una operación que duró más de 13 horas. "Mi metástasis no termina de desaparecer. Tengo otra cirugía a la vista y no sé cuántas más me quedan", desveló el andaluz a la revista Semana el pasado 23 de abril, ofreciendo su actualización más reciente de salud.