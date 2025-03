Alonso Caparrós decide plantarse en 'Espejo Público' tras perder los estribos Carmen Lomana: "Es ofensivo"

Si hay un adjetivo que bien puede definir a Carmen Lomana es deslenguada. Y en una reciente entrevista en el podcast de InfoVlogger se ha permitido cuestionar que el régimen de Franco fuera una dictadura y soltar barbaridades sobre a quiénes afectan realmente, según ella, las crisis económicas. Declaraciones que han provocado la indignación de Alonso Caparrós.

"Nosotros no teníamos idea de que fuese una dictadura, se hicieron muchas cosas como la Seguridad Social, la ONCE, las vacaciones pagadas...", declara la colaboradora. "¿A quién le afecta la crisis? Pues a quien tiene algo que perder, una persona que no tiene nada ya vive en la crisis permanente", afirma sin pudor.

Ante estas palabras que demuestran falta de formación, cultura, sensatez y cordura en Carmen Lomana, Alonso Caparrós se ha plantado. "Carmen, me he quedado alucinado. La visión de Franco me parece inesperada. De verdad te lo digo, me he quedado absolutamente sorprendido", ha reaccionado en primer lugar.

"Yo nací con Franco y a mí nadie me dijo muchas maldades de él", ha justificado ella en el plató de 'Espejo Público' ante una Susanna Griso callada. "Tú vivías en una burbuja privilegiada. ¿Tú ves la burrada que estás diciendo?", le ha confrontado también Gema López.

"¿Sabes lo que yo he escuchado en casa toda la vida? He escuchado toda la vida a mi padre y a mi abuelo y a mi abuela cómo fue la consecuencia de la guerra, el hambre que pasaron, la pobreza, lo que les costó salir adelante... Entonces, que tú, que eres una mujer culta, que tienes la perspectiva del pasado, digas eso... Me parece ofensivo", ha sentenciado Alonso Caparrós ante Lomana tras escuchar su barbaridad.

"A partir de la guerra supongo que fue horroroso", ha acertado a replicar la aristócrata. "¿Supongo? ¿Pero cómo que supongo? No supongo, fue horroroso y las generaciones que vinieron después, entre las cuales me incluyo, lo sufrimos", le ha corregido Alonso Caparrós.

"Lo que es horroroso es una guerra civil entre hermanos y en este país nos hemos matado siempre en guerras civiles. Me parece que hay mucha gente que quiere recordarlo otra vez y que volvamos a los dos Españas. Yo no admito el pensamiento único y puedo decir, si me da la gana, que con Franco se hicieron muchas cosas", ha afirmado a continuación Carmen Lomana, volviendo a blanquear el franquismo. "Por qué me metéis en estos sacos", se ha quejado por último.