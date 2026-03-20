Protagonizado por Mario Casas y Luis Zahera, llega a Prime Video su mayor thriller de esta temporada

Prime Video estrena este viernes 'Zeta', un thriller de espionaje y acción dirigido por Dani de la Torre ('La unidad' y 'Marbella. Expediente judicial') y protagonizado por Mario Casas, Luis Zahera y Mariela Garriga.

La película, producida por Fonte Films, cuenta con un equipo de guion de altura encabezado por el propio Dani de la Torre junto a Oriol Paulo ('El inocente', 'La última noche en Tremor') y Jordi Vallejo ('La última noche en Tremor') y con influencias de las grandes películas de espionaje del cine internacional.

Intriga, venganza y, sobre todo, acción en un mundo de espías, narcotraficantes e, incluso, terroristas son las grandes bazas de 'Zeta'. Como decimos es una película al más puro estilo Hollywood, aunque se ha rodado en Galicia y es de producción patria.

"'Zeta' es una película que se centra en la misión de un agente secreto, pero también en el descubrimiento del propio agente secreto. Generalmente, en las películas de espías, en sagas que conocemos todos como las de James Bond, sus tramas se ciñen a la misión y es raro que se cuenten muchas cosas del propio espía. En este caso, quisimos hacer algo diferente. Además de construir al agente secreto habitual que estamos acostumbrados a ver, hacer otro tipo de personaje que, a medida que transcurre la misión, nos permite ver quién es y de dónde viene", señala Dani de la Torre a El Correo Gallego.

Mario Casas ('La cena', 'Muy lejos'), Luis Zahera ('Animal', 'Entrevías') y Mariela Garriga ('Misión: imposible - Sentencia mortal') encabezan el reparto de 'Zeta' junto a Nora Navas ('La última noche en Tremor'), Pilar Gómez ('Pura sangre'), Pablo Álvarez ('Pura sangre', 'La favorita 1922'), Alejandro Vergara ('La Promesa'), Roberto Mateos ('Mano de hierro'), Christian Tappán ('La hora de los valientes'),Ricardo de Barreiro ('El caso Asunta'), Nieve de Medina ('Muertos S.L.'), Samuel López ('El refugio atómico'), Miguel Brocca ('Mía es la venganza'), Aníbal Soto ('ENA, la reina Victoria Eugenia'), entre otros.

¿De qué va 'Zeta'?

Cuatro exoficiales de inteligencia españoles son asesinados al mismo tiempo en distintas embajadas del mundo. El CNI descubre que todos participaron hace 35 años en la oculta 'Operación Ciénaga', que ocurrió en Colombia y donde estuvo implicado un quinto oficial de inteligencia –el único que ha escapado de los asesinos–.

Encontrarle será el primer objetivo para el CNI, que pone al frente de la misión a su mejor miembro: Zeta. Pero Zeta no estará solo en su misión. Colombia también le busca mediante una de sus mejores agentes, Alfa, que parece saber más de 'Ciénaga' que la inteligencia española.