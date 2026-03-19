RTVE ofrece en su programación 'As Bestas' con Luis Zahera, y ganadora de 9 Premios Goya, este fin de semana

Tras instalarse en el prime time de los sábados la semana pasada, 'Versión Española' emitirá esta semana en La 2 una de las últimas películas que arrasó en los premios Goya: 'As Bestas', protagonizada por Luis Zahera.

Así, Cayetana Guillén Cuervo recibirá en el plató de 'Versión española' a varios de los rostros que están tanto delante como detrás de las cámaras de 'As bestas' para comentar la película que se llevó nueve premios Goya en 2023.

De esta manera, La 2 emitirá este sábado 'Versión española' a partir de las 22:20 horas. Junto a la hija de la recientemente fallecida Gemma Cuervo estarán el director de la película, Rodrigo Sorogoyen, la guionista Isabel Peña y uno de sus protagonistas, el actor Diego Anido.

Rodrigo Sorogoyen, Isabel Peña y Diego Anido junto a Cayetana Guillén Cuervo en 'As Bestas'

Los cuatro hablarán de los entresijos de la película, cuya historia asfixiante profundiza en los dilemas del mundo rural. 'As bestas' partió de un titular que leyeron en el periódico: "Nos llenó de intriga y empezamos a investigar. Los dos sentimos que era una gran historia para nuestra siguiente película. Sin embargo, el proyecto se dilató y nos acompañó siete años", asegura Rodrigo Sorogoyen.

Aclamada por crítica y público, 'As bestas' se convirtió en todo un fenómeno tras ganar el César al mejor film extranjero de la Academia francesa, los nueve premios Goya, entre los que estaban el de mejor película, dirección, guion y actor protagonista para Luis Zahera tras recibir 17 nominaciones. 'As bestas' se llevó también el máximo galardón en los Premios Forqué y Feroz y el de Mejor película en el Festival Internacional de Tokyo 2022.

'As Bestas' llega a @Version_TVE. @cayetanagc se sienta con el equipo que arrasó en los Goya 2023.



📽️ Sábado 21 de marzo, a las 22:30h en @la2_tve y @rtveplay.https://t.co/TdROcFOi10 pic.twitter.com/KHtoDPYijV — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) March 19, 2026

Sinopsis de 'As bestas'

Antoine y Olga (Denis Ménochet y Marina Föis) son una pareja francesa que se instaló hace tiempo en una aldea del interior de Galicia. Allí llevan una vida tranquila, aunque su convivencia con los lugareños no es tan idílica como desearían.

Un conflicto con sus vecinos, los hermanos Anta (Luis Zahera y Diego Anido), hará que la tensión crezca en la aldea hasta alcanzar un punto de no retorno.