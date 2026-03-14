Giro en la programación de TVE: 'Versión española' sufre un cambio en el día de emisión este fin de semana

Después de que la semana pasada relegara 'Versión española' al late night del domingo por el estreno de 'Zero Dramas', el nuevo show semanal de Loles León, La 2 anuncia un nuevo cambio en la emisión del célebre formato de cine que conduce Cayetana Guillén Cuervo.

Así, tal y como ya habían avanzado en la cuenta oficial del programa en redes sociales, 'Versión española' salta esta semana a la noche del sábado justo después de emitir la gala de clausura del Festival de Cine de Málaga.

Con ello, 'Versión española' vuelve al prime time del sábado después de que el pasado mes de octubre La 2 ya llevara al programa de Cayetana Guillén Cuervo al sexto prime time de la semana para hacer un hueco en el prime time del domingo a 'Al cielo con ella' de Henar Álvarez.

Un cambio que derivó en que 'Versión española' solo emitiera un previo de poco más de un minuto de duración sin coloquio posterior y que la película 'Matria' anotara un 2,4% y 104.000 espectadores.

No obstante, un mes después, La 2 volvía a retocar su oferta de prime time y devolvía 'Versión española' al domingo justo después del programa de Henar Álvarez a partir de las 23:00 horas para dejar su hueco en sábado a 'Cachitos de hierro y cromo'.

Ahora queda por ver si este salto al sábado de 'Versión española' es definitivo o si con el anuncio de que 'Al cielo con ella' abandonará La 2 para saltar al prime time de La 1 llevará a que el programa de cine regrese al domingo para hacer tándem con el nuevo programa de Loles León o si se mantendrá en los sábados.

Por lo pronto, este sábado 'Versión española' se ofrecerá a partir de las 21:55 horas para acompañar a la emisión de 'Segundo premio', la película dirigida por Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez y protagonizada por Daniel Ibáñez, Stéphanie Magnin Vella y Cristalino, que fue la gran triunfadora del Festival de Cine de Málaga en 2024 tras ganar la Biznaga de Oro a la mejor película española y los premios a la mejor dirección y montaje.

Así queda la programación de La 2 este sábado 14 de marzo: