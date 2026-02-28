Los 10 estrenos para ver este fin de semana del 27 de febrero al 1 de marzo en Prime Video, Movistar Plus+, Netflix o Disney+

Este último fin de semana del mes de febrero (y que coge el primer día de marzo, ya está más cerca la primavera) llega también repleto de nuevos estrenos que nos van a hacer estos días mucho más llevaderos. Aunque el buen tiempo ya está llegando (ya er ahora), así que también apetece pasar más tiempo paseando y en terrazas, ¿verdad? Pero aún podemos hacer plan de cine en casa, y os contamos qué títulos llegan al streaming, concretamente a Netflix, Prime Video, Movistar Plus+, Filmin o Disney Plus.

Donde más estrenos llegan es a Movistar Plus+. Un día antes de los premios Goya podremos ver por fin a la película favorita a las categorías importantes: 'Los domingos'. Pero también llega a la plataforma la última película de Sydney Sweeney, 'Christy, el combate de su vida'. Donde más estrenos nos encontramos es en Prime Video, con la cinta de aventuras 'El engaño', protagonizada por Priyanka Chopra; el documental sobre Paul McCartney y su etapa en el grupo Wings; o la española 'Parecido a un asesinato', con Eduardo Noriega y Blanca Suárez. Y ojo a la propuesta de terror de Filmin, 'De naturaleza violenta' (alejarse si se tiene aprensión a la sangre y la casquería), o la animada 'Los tipos malos 2', que llega a SkyShowtime.

El engaño

Sinopsis: Ercell “Bloody Mary” Bodden (Priyanka Chopra) pensaba que había escapado de su violento pasado como pirata, encontrando la paz en las Islas Caimán con su amado marido T.H. (Ismael Cruz Cordova), su hijo Isaac (Vedanten Naidoo) y su cuñada Elizabeth (Safia Oakley-Green). Pero cuando su infame antiguo capitán Connor (Karl Urban) llega buscando venganza, el mundo de Ercell se desmorona. Forzada a enfrentarse a los demonios que intentó enterrar, Ercell se ve arrastrada de nuevo a un juego mortal de secretos y supervivencia. Armada con su habilidad con la espada, trampas ingeniosas y una feroz voluntad por proteger a sus seres queridos, lleva a cabo una guerra brutal contra la despiadada tripulación de Connor.

Priyanka Chopra y Karl Urban unen fuerzas en esta película de aventuras que nos vuelve a traer a la actualidad a los piratas. Frank E. Flowers, que co-escribe el guion junto a Joe Ballarini, dirige esta epopeya pirata rodada en las Islas Caimán, y que tiene unos impresionantes exteriores para hacer las delicias de los fans del género. La actriz vuelve a Prime Video después del fracaso de 'Citadel', la serie de los hermanos Russo, y pretende recuperar el terreno perdido con esta película de aventuras, en la que también comparte protagonismo con Ismael Cruz Cordova, uno de los principales personajes de la serie 'Los anillos de poder'.

Plataforma: Prime Video

Parecido a un asesinato

Sinopsis: Eva vive un momento feliz con una nueva pareja, Nazario, escritor de éxito, y su hija, Alicia, una adolescente con la que espera congeniar. Por fin tiene una familia que le permitirá olvidar el pasado. Pero no será tan fácil. El horror que sufrió con José, su ex marido, un policía posesivo y violento, vuelve para amenazar su paraíso; y por ello decide esconderse en el refugio de su infancia. Será un viaje hacia el miedo, hasta un lugar que afectará a todo su entorno.

Dirigida por Antonio Hernández, esta cinta protagonizada por Blanca Suárez, Eduardo Noriega y Tamar Novas llegó a los cines el pasado 2025. Basada en la novela homónima de Juan Bolea, es un thriller que explora no solo temas como la ansiedad y los traumas, sino también las relaciones tóxicas y violentas. La película se rodó entre Valencia y el Pirineo de Huesca y el reparto lo completan la joven debutante Claudia Mora, Marian Álvarez ('La unidad'), Raúl Prieto ('Antidisturbios') y Joaquín Climent ('La promesa'), entre otros. "Ha sido un personaje difícil porque no tiene que ver conmigo. No esperaba que me eligieran cuando hice el casting pero les llamaron la atención mis miradas", comentó la actriz para la revista Woman.

Plataforma: Prime Video

Paul McCartney: Man on the run

Sinopsis: El documental nos cuenta la ascensión de Paul McCartney en los años posteriores a The Beatles, junto a su banda Wings.

Dirigido por Morgan Neville, podrá verse en cines el día 19 de febrero, para saltar a la semana siguiente a Prime Video. Captura la década transformadora de Paul tras la ruptura de The Beatles y el auge de su nueva banda Wings. A través de impresionantes imágenes de archivo, las excepcionales fotografías de Linda McCartney, entrevistas con Paul, Linda, Mary y Stella McCartney, varios miembros de la banda Wings, Sean Ono Lennon, Mick Jagger, Chrissie Hynde y más, la película examina esta época desde un prisma singularmente vulnerable. Tras la publicación en 2025 del libro 'Wings: The Story of a Band on the Run' y una antología de tres LP que recorre toda su trayectoria, 'Man on the Run' aporta la pieza visual definitiva de una etapa que vio a McCartney volver a la cima de la industria musical mundial. Un imprescindible para los fans del artista, sin ninguna duda.

"Creo que todo lo relacionado con los niños y Linda es hermoso de ver. Obviamente, todo lo de Linda fue muy emocional, porque se ve tan hermosa… es tan genial. Eso se transmite", afirmó sir Paul McCartney en declaraciones a Uncut. La premiere tuvo lugar este mes de febrero en Londres y fue un auténtico éxito.

Plataforma: Prime Video

Christy: el combate de su vida

Sinopsis: Película biográfica sobre Christy Martin, pionera del boxeo femenino en los 90 que, de la mano del polémico promotor de Don King, rompió todas las barreras del deporte femenino, convirtiéndose en la primera boxeadora en aparecer en la portada de Sports Illustrated.

David Michôd dirige este biopic sobre Christy Martin, una boxeadora que consiguió poco a poco subir en el complicado mundo del deporte mientras enfrentaba una vida personal repleta de tragedias debido a la violencia doméstica. Sydney Sweeney se mete de lleno en el personaje de Christy, y cuando anunció el proyecto sonaba con fuerza en todas las quinielas para meterse en la carrera por el Oscar. Pero por culpa de un anuncio de vaqueros acabó con la actriz en el centro de la polémica (fue acusada de racista y alabada por Trump) y provocó el fracaso estrepitoso de una película que, ni de lejos es tan mala como se ha dicho.

"Esta es la película más importante que he hecho en mi vida", escribió la actriz en su Instagram. "Durante 20 años, Christy Martin fue una de las mujeres más fuertes del mundo dentro del ring. Pero en casa, fue abusada y casi asesinada por el hombre que afirmaba amarla. Su historia no es solo sobre boxear. Es sobre identidad, supervivencia y la fuerza inimaginable que se necesita para recuperar tu vida después de que alguien te la haya arrebatado".

Plataforma: Movistar Plus+

Los domingos

Sinopsis: Ainara (Blanca Soroa), una joven idealista y brillante de 17 años, ha de decidir qué carrera universitaria estudiará. O, al menos, eso espera su familia que haga. Sin embargo, la chica manifiesta que se siente cada vez más cerca de Dios y que se plantea abrazar la vida de monja de clausura. La noticia pilla por sorpresa a toda la familia, provocando un abismo y una prueba de fuego para todos.

Patricia López Arnaiz, Miguel Garcés, Juan Minujín, Mabel Rivera y Nagore Aranburu son los protagonistas de la película con más nominaciones en esta edición de los Premios Goya. Y merecidas todas, porque ha sido uno de los títulos que más ha movido al público en este año pasado. Más de 4 millones de espectadores se ha llevado hasta el momento el filme de Alauda Ruiz de Azúa, que regresa tras la maravillosa serie 'Querer', que estrenó Movistar Plus+ en 2024. 'Los domingos' ha estado en el centro de la polémica debido a su visión de la religión. Algunos dicen que la defiende, otros que la ataca frontalmente.

Para su directora, "lo religioso es la primera capa, es el detonante, la llama que enciende la hoguera de todo lo demás, porque al final estamos hablando de las fragilidades de una familia". Así lo contó en una entrevista para Fotogramas. Y sí, parte como gran favorita para la gala de este año. Y no es para menos, porque es una buena reflexión sobre la importancia de la religión y de nuestras creencias en este mundo actual en el que vivimos, en el que nada parece importar más allá de las redes sociales y nuestra presencia digital.

Plataforma: Movistar Plus+

En un instante

Sinopsis: Historia que abarca miles de años y explora la naturaleza de la vida, el amor, la esperanza y la conexión a través de tres líneas temporales entrelazadas que reflejan el ciclo de la vida.

Lo curioso de esta película es el director que está detrás: ni más ni menos que Andrew Stanton, el realizador de esa obra maestra que es 'Wall-E', el clásico de Pixar. En este caso, nos cuenta tres historias que abarcan miles de años, cómo se cruzan y donde sus personajes reflexionan sobre la esperanza, la conexión y el círculo de la vida. El reparto principal incluye a Kate McKinnon, una de las mejores comediantes salidas de los últimos años de 'SNL', Rashida Jones y Daveed Diggs.

"Me gustan las cosas que tratan sobre el conjunto del tiempo, y esto es una de esas rarezas: algo que abarca todo el tiempo y la condición humana, así que me atrapó desde el primer momento", explicó McKinnon para Deadline. "Lloré, y si estás llorando mientras lo lees, siempre es buena señal".

Plataforma: Disney Plus

De naturaleza violenta

Sinopsis: Un grupo de jóvenes se lleva un medallón de una torre de vigilancia contra incendios derrumbada en el bosque. Lo que desconocen es que esta sepulta el cadáver podrido de Johnny, un espíritu vengativo impulsado por un horrible crimen ocurrido hace 60 años. Y una vez se llevan el medallón, su cuerpo resucita con el único propósito de recuperarlo. El no-muerto acecha al grupo de adolescentes de vacaciones responsables del robo y en su misión de recuperar el medallón procede a masacrarlos uno tras otro, junto con cualquiera que se interponga en su camino.

El cine de terror tiene un sinfín de subgéneros, y uno de ellos, el más popular, es el slasher. 'Scream' lo reinventó en los 90, pero hacía tiempo que no veíamos una vuelta de tuerca... como la de 'De naturaleza violenta'. La ópera prima de Chris Nash no se deja nada en el tintero. Su título no engaña a nadie. Pero lo interesante de la propuesta... es que nos pone en el punto de vista del asesino, con la cámara situada siempre justo tras él. Fue una de las películas más aclamadas tanto en Sundance 2024 con en el Chicago Critics Film Festival.

Lauren-Marie Taylor, Andrea Pavlovic, Ry Barrett, Liam Leone y Timothy Paul McCarthy encabezan el reparto de un film que ya tiene una secuela. "No creo que hayamos hecho una película experimental, pero sí que desde el principio nuestro enfoque fue un experimento. Pensamos en qué emociones podríamos crear si viéramos la historia desde el punto de vista del asesino, hablamos de eliminar los jumpscares, sin música incluso eliminábamos totalmente la tensión. No teníamos ni idea de qué efecto tendría en el espectador", explicó su director para TerrorWeekend.

Plataforma: Filmin

Nadie 2

Sinopsis: Cuatro años después de enfrentarse involuntariamente a la mafia rusa, Hutch sigue manteniendo con la organización criminal una deuda de 30 millones de dólares que trata de saldar poco a poco con una serie interminable de golpes contra matones internacionales. Pese a disfrutar como siempre de la faceta más trepidante y física de su «trabajo», Hutch y su esposa Becca se sienten agotados y distanciados. Para intentar remediarlo, deciden llevarse a sus hijos de escapada al mismo lugar al que Hutch iba de vacaciones con su hermano Harry cuando eran pequeños.

Bob Odenkirk saltó a la fama por su papel de Saul Goodman en 'Breaking Bad'. Más tarde protagonizaría el spin off 'Better Call Saul', por el que ha ganado un premio Emmy. Pero ya hace algunos años se pasó a la acción con 'Nadie', una especie de 'John Wick' padre de familia y torpe, que se enfrenta a la mafia sin comerlo ni beberlo. Funcionó bien tanto en taquilla como con la crítica, así que era cuestión de tiempo de que llegara su secuela. Y sigue en el mismo nivel que la anterior.

"Jugamos con diferentes historias para 'Nadie 2' y fue difícil encontrar una que encajara. No dejaba de preguntarme: '¿Cuál es la verdadera razón por la que a la gente le gustó tanto la primera? ¿Cuál es?", comentó el protagonista en una entrevista para The Hollywood Reporter. "Hubo muchas idas y venidas, muchos bocetos e incluso muchos guiones. Derek Kolstad y yo hablamos durante todo el proceso, y de repente, Universal dijo: ‘Vale, lo haremos’. Y nosotros dijimos: ‘Bueno, aún no tenemos el guion completamente definido’. (…) Al final llegamos a un guion que me pareció bueno".

Plataforma: SkyShowtime

Los tipos malos 2

Sinopsis: Un genial equipo de animales que no respetan la ley, los ahora muy reformados Tipos Malos, se esfuerzan (mucho, muchísimo) en ser buenos, pero se ven envueltos involuntariamente en un golpe de envergadura mundial planeado por un inesperado grupo de criminales: las Tipas Malas.

'Los Tipos Malos', de Universal, es una de las películas de animación más interesantes de los últimos años. Aunque no tuvo demasiada repercusión (su taquilla se quedó en 250 millones, muy lejos de otros pelotazos animados), lo cierto es que su guion y sus personajes la hicieron diferente, y consiguieron que sus fans crecieran por todo el mundo. Con el ganador del Oscar Sam Rockwell dando voz al protagonista, Mr. Wolf, la verdad es que el humor inteligente y el tipo de animación, similar a la que vimos en la secuela de 'El gato con botas', consiguieron una fórmula ganadora.

Ahora llega la secuela, que ha mantenido tanto la taquilla como la crítica positiva de la primera entrega, sumando a Nathasa Lyonne o Awkwafina a su elenco de voces. Divertida, emotiva y repleta de acción. 'Los Tipos Malos 2' es un entretenimiento perfecto. "En cines fue un éxito, pero no fue enorme. Se hizo más grande en 'streaming'. La gente se enganchó mucho y las críticas fueron muy buenas. Cada vez que conozco a alguien que la ha visto, se esfuerzan por venir y decirme: 'He visto tu película y me encanta. A mis hijos les encanta, les encantan los libros y se ríen", contó su director Pierre Perifel en una entrevista para Sensacine.

Plataforma: SkyShowtime

Los huérfanos

Sinopsis: Gabriel Stenne y Driss son dos hombres que compartieron su pasado pero que han tomado rumbos diametralmente opuestos en la vida adulta. Gabriel se desempeña como comandante de la IGPN (Inspección General de la Policía Nacional), mientras que Driss se mueve en las sombras como un intermediario de criminales.El conflicto central estalla cuando el primer amor de ambos muere en un accidente automovilístico bajo circunstancias sumamente sospechosas.

La tragedia se agrava cuando Leïla Lakti, la hija adolescente de la víctima, decide emprender una búsqueda de justicia por mano propia. Al descubrir que el hijo del director ejecutivo de una corporación poderosa está involucrado y que existe una maquinaria para ocultar la verdad, Leïla se convierte en un blanco. Gabriel y Driss deberán dejar a un lado sus diferencias ideológicas y sus resentimientos del pasado para proteger a la joven y desmantelar la conspiración.

Dirigida por Olivier Schneider, esta película francesa ya se ha colocado en el top3 de lo más visto en habla no inglesa de la plataforma. Concretamente, con más de 5 millones de visualizaciones, y cerca de 8 millones y medio de horas vistas. Se trata de un thriller en el que se mezclan diferentes puntos temporales para contarnos una historia sobre corrupción, lealtad y grandes dosis de acción. Y es que su director es el coordinador de las escenas de acción de películas como 'Sin identidad' o 'Skyfall', y de series como 'Caballero Luna', de Marvel. Así que al menos, esta cinta del país galo promete buenas secuencias adrenalíticas. Protagonizada por Alban Lenoir, un habitual del cine de acción francés (y que participa también en el guión), 'Los huérfanos' es una de esas películas que te mantienen en tensión continua, y que tampoco exige una atención constante o pensar demasiado. Entrenamiento puro y duro.

Plataforma: Netflix