El público de La 1 de RTVE dicta sentencia a 'Anatomía de un instante' y en la crítica hay un consenso atronador

'Anatomía de un instante', la miniserie original de Movistar Plus+ dirigida por Alberto Rodríguez y basada en el libro homónimo de Javier Cercas que cuenta el intento de golpe de Estado del 23-F, tuvo una segunda ventana de emisión este domingo en La 1 de RTVE.
Considerado como el relato definitivo de ese suceso del 23 de febrero de 1981 que a punto estuvo de echar al traste la Transición a la Democracia que tanto había costado llevar a cabo después de décadas de dictadura franquista, esta producción disecciona el momento en el que el teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, entró en el Congreso de los Diputados pistola en mano; tratando de dar respuesta a la pregunta de por qué solo tres hombres se mantuvieron sentados en sus asientos mientras el resto se agachaba para ponerse a salvo: Adolfo Suárez, Santiago Carrillo y Gutiérrez Mellado.
La serie aborda la gran odisea que fue para Adolfo Suárez traer la democracia a España tras el fallecimiento de Franco, articulando una operación secreta con sus espías para dinamitar desde dentro y de forma controlada un régimen franquista que languidecía. Entretanto, también versa sobre la compleja travesía hasta la legalización del Partido Comunista de Santiago Carrillo en 1977 y cómo aquello fue la mecha que acabaría con ese intento de golpe de Estado cuatro años después.
Pues bien, tres meses después de estar disponible en la plataforma bajo demanda, La 1 de RTVE lanzó los cuatro capítulos en maratón en prime time y en late night, alcanzando un gran éxito de audiencia. La 1 promedió un 15% de cuota de pantalla con las cuatro emisiones y casi 1,4 millones de espectadores. El primer capítulo cosechó un 13,2% y el cuarto y último cerró la noche con un espectacular 17,6% de share.
Unos espectaculares registros que dejan una lectura muy significativa. Y es que, a pesar de la caída del consumo y de los nuevos hábitos, la televisión vuelve a exhibir músculo y a demostrar que sigue siendo el principal escaparate para las series, a años luz de las plataformas de streaming.
Algo que ha señalado Javier Olivares, productor y guionista, en su perfil de X: "Dicen que la televisión en abierto es ya pasado y no funciona (para las series). Pero, en segunda emisión, 'Anatomía' muestra unas audiencias que ya quisiera Movistar (donde se estrenó). Pero nada, a seguir con el mantra".
Con Álvaro Morte, Eduard Fernández, David Lorente, Manolo Solo y Miki Esparbé están al frente del reparto principal de 'Anatomía de un instante' y con la participación también de Óscar de la Fuente como Jaime Milans de Bosch o Juanma Navas como Alfonso Armada, 'Anatomía de un instante' no solo ha sido un éxito en números, también en crítica.
'Anatomía de un instante' ha generado mucho ruido en redes tras su lanzamiento en La 1 de RTVE
La ficción sobre este episodio tan sumamente relevante en la historia de España ha generado muchas reacciones en redes, y el veredicto es unánime y atronador. "RTVE confirma una vez más su apuesta por un servicio público de calidad que comprende la sociedad actual y sus bases", señala un usuario. "La tele pública apostando por el audiovisual y haciéndolo accesible a la audiencia en prime time en abierto", valora en la misma línea otro espectador.
"Una brutalidad de producción", "súper recomendable", "magnífico trabajo", "muy necesario que todo el mundo la vea", "regalazo de domingo noche" o "qué dosis de historia están echando en La 1" son algunos de los comentarios más destacados y repetidos.
Aunque la mayor parte de estas reacciones van dirigidas a las interpretaciones y, en particular, al excelentísimo papel de Álvaro Morte, que da vida a Adolfo Suárez, y de Eduard Fernández, que se mete en la piel de Santiago Carrillo. "Es de locos", "menuda caracterización e interpretación de Álvaro Morte" o "Eduard Fernández es camaleónico" son parte de las valoraciones registradas. Y es que, efectivamente, por momentos parecía estar viéndose a Suárez y Carrillo de verdad.
Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram
Sobre la firma
Soy redactor, editor y subdirector de El Televisero, portal televisivo de referencia con 16 años de historia.