RTVE da el golpe a las audiencias: La 1 firma una noche histórica con la emisión de 'Anatomía de un instante' en abierto

La 1 de RTVE arrasó este domingo con el estreno en abierto de la miniserie 'Anatomía de un instante', producción original de Movistar Plus+, basada en el libro homónimo de Javier Cercas, que relata el intento de golpe de Estado del 23-F.

Cuando se cumple el 45 aniversario de este episodio tan relevante en la historia de España y tres meses después de su lanzamiento en la plataforma de streaming, la cadena pública decidió ofrecer el que ha sido considerado como el relato definitivo de aquel suceso del 23 de febrero de 1981 que a punto estuvo de echar al traste la Transición a la Democracia que tanto había costado lograr después de décadas de dictadura franquista.

La 1 de RTVE emitió en maratón los cuatro capítulos de la historia, protagonizados por Álvaro Morte, que da vida a Adolfo Suárez; Eduard Fernández, que se mete en el papel de Santiago Carrillo; Manolo Solo que interpreta a Manuel Gutiérrez Mellado; David Lorente, que encarna a Antonio Tejero; y Miki Esparbé, en la piel del rey Juan Carlos I.

Y los resultados de audiencia han sido absolutamente espectaculares. La 1 acertó de pleno con la adquisición y la forma de programación de 'Anatomía de un instante', que promedió un gran 15% de cuota de pantalla en sus cuatro emisiones, con casi 1,4 millones de espectadores de media.

A continuación, los datos de audiencia desglosados por episodios:

Capítulo 1: 13,2% y 1.643.000

Capítulo 2: 14,9% y 1.582.000

Capítulo 3: 16% y 1.249.000

Capítulo 4: 17,6% y 966.000

Así, La 1 de RTVE vivió una noche dominical apoteósica ante el 10,4% de la serie turca 'Una nueva vida' en Antena 3 y el 9,5% de share con el que se conformó la gala de 'GH DÚO' con Ion Aramendi en Telecinco.

Frente al 9,6% de Antena 3 y el 8% de Telecinco, La 1 fue la cadena líder del domingo con creces (12,4%) gracias a los grandes registros de 'Anatomía de un instante', que permitieron dominar las franjas del prime time (14,2%) y del late night (13,8%).

La miniserie lideró en todas las franjas de edad de 4 a 74 años: anotó un 11,5% en el público de 4 a 12 años, un 18,4% en la franja de 13 a 24 años, un 12,2% entre 25 y 44 años, un 16,1% en el target de 45 a 64 y un 14% en el segmento de 65 a 74 años.

En cuanto a territorios, 'Anatomía de un instante' se alzó con el liderazgo en mercados como Asturias (22,4%), Castilla-La Mancha (19,6%), Comunidad Valenciana (18,4%), Euskadi (17,8%), Castilla y León (17,3%), Murcia (16,7%), Aragón (16,6%), Navarra (16,4%), Cataluña (15,4%) y Madrid (13,7%).

En conclusión, éxito para La 1 de RTVE con la adquisición y emisión de esta producción de Movistar Plus+ que deja dos significativas lecturas. La primera, que la cadena pública debería apostar mucho más por la ficción propia en prime time (asignatura pendiente de la actual administración). Y la segunda que, a pesar de la caída del consumo y de los nuevos hábitos, la televisión sigue siendo el principal escaparate para las series, a años luz de las plataformas.