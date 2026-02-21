Atresmedia cambia su programación y mueve de franja de emisión 'Una nueva vida' en la noche del domingo

La semana pasada, Antena 3 relegó la emisión de 'Una nueva vida' al late night para hacer hueco al estreno de 'En tierra lejana', su nueva serie turca en el prime time. Una estrategia con la que la cadena de Atresmedia pretendía dar a conocer la ficción que tomará el relevo de 'Renacer' en la noche del lunes y martes.

Con ello, por segunda semana consecutiva, 'Una nueva vida' veía alterada su emisión en la noche del domingo pues la semana anterior la ficción también tuvo que verse reducida para ofrecer entre medias un especial informativo de Antena 3 Noticias con motivo de las elecciones autonómicas en Aragón.

Pero por fin, esta semana, 'Una nueva vida' vuelve a la normalidad y ofrecerá un capítulo completo de 22:10 a 00:20 horas con la emisión del final del segundo episodio de la tercera temporada de la serie turca protagonizada por Afra Saraçoğlu y Mer Ramazan Demir.

Avance del capítulo de 'Una nueva vida' de este domingo:

Seyran se queda impactada al ver a Ferit en la boda de su hermana. Ambos entran juntos a la ceremonia y son los testigos de los recién casados.

Ferit llevaba mucho tiempo sin beber, pero se acaba emborrachando tras ver a Seyran.

Suna está preocupada porque un hombre la está chantajeando, pero no quiere que Abidin lo descubra. Hattuck regala a su sobrina un collar muy valioso y esta lo utiliza como garantía para mantener al hombre callado.

¿Qué pasó en el último capítulo de la serie de Antena 3?

Ferit y Seyran en el último capítulo de 'Una nueva vida'

En el último capítulo de 'Una nueva vida', Suna y Abidin celebraban su boda. Ambos estaban muy felices y disfrutaban bailando y divirtiéndose junto a sus seres queridos.

Seyran y Ferit se encontraban en la boda después de dos años sin verse.

Ferit recordaba el pasado y cómo su relación acabó porque Seyran no quiso verle cuando estaba enferma. Además, en aquel momento, Seyran se unió mucho a Sinan, su pareja actual, porque ambos tienen la misma enfermedad y se apoyaron en el hospital.