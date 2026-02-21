Atresmedia confirma cuándo se verá el capítulo final de 'Renacer': Día y hora para su última emisión en Antena 3

Ahora si que sí. 'Renacer' ya tiene fecha para su final definitivo en Antena 3. Después de que en las últimas semanas la cadena de Atresmedia redujera el metraje de la ficción para estirar sus últimos episodios quedaba por ver cuándo llegaría el final de la serie turca.

Pues bien, después de estrenar la semana pasada la serie que tomará su relevo, 'En tierra lejana' con triple episodio el domingo, lunes y martes y de relegar 'Renacer' al late night, Antena 3 ha anunciado que ofrecerá los últimos episodios de la serie el próximo lunes 23 y martes 24 de febrero.

Se acerca el final. La próxima semana nos despedimos de una historia que nos ha cambiado el corazón.



Bahar no ha sido solo una serie, ha sido un grito de libertad y valentía. Repasamos su camino antes de los últimos capítulos. 👇https://t.co/36CHbbfwus 🧵 #Renacer pic.twitter.com/Zm1fh4SABe — La Tetería Turca (@lateteriaturca) February 20, 2026

Y es que aunque estaba previsto que 'Renacer' acabara a mediados de mes, su parón por el especial que ofreció Antena 3 con motivo del accidente de tren de Adamuz, y el haber reducido aún más el metraje de la ficción para hacer un hueco a 'En tierra lejana' ha provocado que el último capítulo se haya retrasado.

Así, hay que destacar que Antena 3 ha optado por dividir el último capítulo de la ficción en cuatro episodios. Cabe recordar que la serie turca tiene una duración de 138 minutos y habitualmente, Antena 3 ha dividido cada capítulo en dos, pero en esta ocasión lo ha hecho en cuatro ofreciendo solo entre 30 y 40 minutos cada día.

Eso sí, hay que decir que los fans de 'Renacer' tendrán que trasnochar si quieren ver en directo el último capítulo pues la ficción no empezará hasta las 00:30 horas aproximadamente, con lo que las últimas escenas no llegarán hasta pasada la 1 de la madrugada. Eso sí, el capítulo ya está completo en Atresplayer desde hace semanas.

Avance de 'Renacer' del lunes 23 de febrero

Rengin y el doctor Reja realizan una complicada operación para salvar a una madre y su bebé.

Seren cree que el mayor problema de Aziz es que necesita sentirse amado, pero está convencida de que será el mejor padre del mundo. Por su parte, Aziz se disculpa por su infidelidad y todo el daño que ha hecho.

Umay ha enviado sus dibujos a una escuela en Italia para irse a estudiar fuera. Y Reja propone a Gülçiçek irse a vivir juntos, pero ella teme dejar a su familia.

Avance de 'Renacer' del martes 24 de febrero

Harun realiza una operación a dos hermanas siamesas, pero solo consigue que una sobreviva.

Aziz quiere el divorcio y Maral se queda muy triste, pero Harun le propone vivir juntos y Maral se emociona mucho con la propuesta. Mientras, Rengin y Parla están más unidas que nunca.

Bahar cumple su sueño de abrir su propia consulta acompañada de sus seres queridos. Evren aparece para felicitar a Bahar y contarle que solicitó la adopción de un niño que se llama Alí. Además, asegura que quiere estar con ella y ambos se funden en un beso.