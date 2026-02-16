Atresmedia cambia esta semana su programación de prime time: Nuevo horario para el final de 'Renacer'

Tras estrenar este domingo 'En tierra lejana' en prime time y desplazar 'Una nueva vida' al late night, este lunes y martes, Antena 3 también ejecutará cambios en su prime time para acoger a la nueva ficción turca en su prime time justo antes de 'Renacer'.

Con este movimiento, Atresmedia ha optado por trocear aún más el capítulo final de 'Renacer' y en lugar de ofrecerlo partido en dos noches como ha venido haciendo desde sus inicios, ha optado por dividirlo en más días para alargar su emisión.

De esta manera, este lunes, Antena 3 comenzará 'Renacer' a las 00:30 horas. lo hará con el inicio del capítulo 16 de su tercera temporada. Se trata del episodio final de la serie y tiene una duración de 138 minutos. Sin embargo, este lunes ofrecerá 60 minutos del mismo y mañana martes solo 40 minutos.

Es decir, Antena 3 solo ofrecerá 100 minutos del último capítulo de 'Renacer' entre este lunes y mañana. Queda por ver si el resto del metraje se emite del tirón el lunes 23 ofreciendo ese día su gran final o si lo dividirá aún más para que el desenlace llegue finalmente el martes 24 de febrero.

Cabe decir que esta estrategia no es nueva pues es lo que ya hizo en su momento con 'Hermanos' dividiendo su capítulo final en cuatro episodios. Una manera con la que alargar y rentabilizar mejor sus ficciones turcas y a la vez tratar de conquistar al mismo público con las series que toman su relevo como pasa desde hoy con 'En tierra lejana'.

¿Pero qué va a pasar esta semana en 'Renacer'? Te lo contamos a continuación con los avances de este lunes y martes:

Avance del capítulo del lunes 16 de febrero

Han pasado tres meses desde que Evren se marchó y Bahar está centrada en cumplir sus sueños, por lo que ha decidido montar su propia clínica.

Aziz y Maral están más distanciados y la familia de Aziz confía en que su matrimonio acabe.

Çagla y Harun han consolidado su relación y disfrutan trabajando juntos en el hospital.

Avance del capítulo del martes 17 de febrero

Harun llama a todo su equipo para trabajar juntos en un nuevo caso: deben operar a dos chicas siamesas porque su vida corre peligro si siguen unidas.

Bahar descubre que Evren está en la ciudad y se comienza a poner muy nerviosa. Cree que nunca se fue a África, pero no quiere hacer nada. Çagla aconseja a su amiga que le busque.