RTVE modifica su programación matinal este martes, 17 de febrero, para ofrecer un informativo especial que acogerá el acto institucional que se celebrará en el Congreso de los Diputados para conmemorar que la actual Constitución se ha convertido en la más longeva de la historia de nuestro país.

Esta celebración, que estará presidida por los Reyes y que tendrá como escenario el Hemiciclo de la Cámara Baja, robará parte de la emisión (una hora aproximadamente) a 'Mañaneros 360' en el tramo horario que conduce el periodista Javier Ruiz.

Y es que este informativo ocupará la parrilla de La 1 de RTVE desde las 12:15 hasta las 13:15 horas según se indica oficialmente en la guía EPG. A continuación, el magacín producido por La Cometa TV retomará su emisión con normalidad.

El especial, que incluirá el discurso de apertura de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el del Rey Felipe VI, estará conducido por Alejandra Herranz, presentadora del 'Telediario 1', con el apoyo de periodistas especializados como Macarena Bartolomé y Alejandro Riego.

La 1, el Canal 24 horas y la plataforma RTVE Play ofrecerán simultáneamente este evento al que también asistirán el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el presidente del Senado, Pedro Rollán; el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido; la presidenta del Tribunal Supremo, María Isabel Perelló; y el líder del partido mayoritario de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, entre otras reseñables autoridades.

Así queda la programación matinal este martes: