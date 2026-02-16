Traspiés en audiencias para La 1 de RTVE con 'Top Chef', su gran apuesta de temporada, que se estrena con fríos resultados

La 1 de RTVE vuelve a pinchar con otra de sus grandes apuestas de la temporada con celebrities como concursantes. La cadena pública suspendió puntualmente 'La película de la semana' de su programación dominical para ofrecer el estreno de 'Top Chef: Dulces y famosos'. Y los datos han sido pobres y desalentadores.

El talent show de repostería producido en colaboración con BOXFISH registró un escueto 9,2% de cuota de pantalla y 880.000 espectadores de media, siendo tercera opción de la noche a pesar de la enorme campaña de promoción que había diseñado RTVE y de contener un casting de alto caché con rostros como Belén Esteban, Eva Isanta, Luis Merlo, Mariano Peña o Ana Morgade, entre otros.

❤️#TopChefRTVE se estrena en el PT del domingo en @La1_tve con un 9.2% de share y 880.000 espectadores de media



❤️ Más de 3.8 millones de espectadores únicos conectan con el programa, que anota picos de audiencia de casi el 12% en su minuto a minuto#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/MAv7uXT5t3 — Dos30' (@Dos30TV) February 16, 2026

En resumidas cuentas, La 1 de RTVE tropieza por enésima vez en su apuesta por el género del talent con rostros conocidos, pues este batacazo se produce una semana después del hundimiento de 'DecoMasters' (8,6%); otra de las bazas del canal para el primer trimestre del año 2026 que ha resultado ser un fiasco absoluto aun teniendo un casting con nombres como Mar Flores, Isa Pantoja o Samantha Vallejo-Nágera.

Los datos están reflejando que, pese al buen momento que atraviesa La 1, la audiencia no respalda este tipo de formatos. Habrá que ver cómo evoluciona 'Top Chef' en su ubicación en la noche del miércoles, que a priori será su día definitivo de emisión, pero el debut es poco o nada prometedor.

'En tierra lejana' firma el peor estreno de una serie turca en Antena 3

Por su parte, 'En tierra lejana', la nueva serie turca de Antena 3 que llega para suceder a 'Renacer', se estrenó este domingo con cifras discretas (9,7% y 1.055.000 espectadores). Es el peor registro para el arranque de una serie otomana, lo que parece demostrar que la cadena de Atresmedia ha desgastado el interés por este tipo de producciones.

Noche de estreno también en @antena3com con #TierraLejana, haciéndose con el 9.7% de share y 1.055.000 espectadores de media



📺 LÍDER de su franja

📺 Cerca de 2.4 millones de espectadores únicos

📺 Fidelidad óptima del 44.4%#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/AEi1NQBTU0 — Dos30' (@Dos30TV) February 16, 2026

Aun así, en estricta coincidencia, de 22:12 a 00:03 horas, lideró por encima de sus competidores. En esa franja 'En tierra lejana' anotó ese 9,7% antes indicado frente al 9,3% de 'GH DÚO' y el 9% de 'Top Chef'. Posteriormente, ya en late night, el relegado capítulo de 'Una nueva vida' marcó un 12,6%.

'GH DÚO 4' crece a máximo en domingo

Por último, conviene destacarse el 11,2% que firmó la sexta entrega de 'Cuentas Pendientes' de 'GH DÚO' con la medida sin precedentes que tomó la organización tras vulnerarse las normas de convivencia. Con 919.000 seguidores de media, el reality selló su máximo de temporada en la noche dominical y fue líder de su franja de emisión en Telecinco.