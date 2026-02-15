La audiencia emite este masivo veredicto al estreno de 'Top Chef' en TVE con el foco puesto en su casting y jurado

Tras una intensa promoción, TVE ha estrenado este domingo 'Top Chef: dulces y famosos', una de sus grandes apuestas de entretenimiento para este primer trimestre junto a 'DecoMasters'.
Con 'Top Chef', La 1 sigue apostando por la repostería y rescata ahora una marca de un programa que ya emitió Antena 3 con anterioridad. Lo hace eso sí ahora con su versión dulce y con famosos como concursantes manteniendo así la esencia de 'Bake Off'.
El casting de 'Top Chef' está formado por las colaboradoras de televisión Belén Esteban y Benita Castejón; los intérpretes Luis Merlo, Eva Isanta, Mariano Peña, Nicolás Coronado y Alejandro Vergara; la experta en belleza y estudiante de psicología Ivana Rodríguez; la periodista y escritora Marina Castaño; la deportista paralímpica Desirée Vila; el creador de contenido Tote Fernández; los cantantes Roi Méndez y Natalia Rodríguez; la artista drag Samantha Ballentines; la presentadora y humorista Ana Morgade, y la empresaria y diseñadora Alejandra Osborne.
Producido por RTVE en colaboración con BOXFISH, los 16 participantes competirán entre sí en exigentes retos de repostería, pasteles y postres creativos: desde perfeccionar los dulces clásicos hasta inventar creaciones atrevidas, con habilidad, creatividad y temple en la cocina. Sus creaciones serán evaluadas por un panel de jueces expertos, que valorarán cada plato por su sabor, técnica y presentación.
Paula Vázquez presenta el programa en un plató espectacular dividido entre las cocinas, donde los participantes elaborarán los postres, y un salón donde establecerán estrategias y seguirán el cocinado de otros compañeros. Junto a ella, estarán los tres jueces, que además de evaluar a los concursantes, también cocinarán: Paco Roncero, galardonado con dos estrellas Michelin y reconocido por su innovación en la cocina española; Eva Arguiñano, repostera muy conocida en televisión por su cercanía y empatía; y el célebre pastelero argentino Osvaldo Gross.
La audiencia aprueba en masa 'Top Chef: dulces y famosos'
Tras el estreno de 'Top Chef: famosos al horno' la audiencia no ha parado de comentar el programa en redes. Así son muchos los que han aplaudido el casting destacando que es una "maravilla" y que no podría haber uno mejor.
Aunque cabe decir que muchos han echado de menos a Damián Betular, el que fuera jurado de 'Bake off: famosos al horno'.
Por contra, que Eva Arguiñano se mantenga en el jurado sí que ha sido muy alabado por los espectadores.
