La audiencia emite este masivo veredicto al estreno de 'Top Chef' en TVE con el foco puesto en su casting y jurado

Tras una intensa promoción, TVE ha estrenado este domingo 'Top Chef: dulces y famosos', una de sus grandes apuestas de entretenimiento para este primer trimestre junto a 'DecoMasters'.

Con 'Top Chef', La 1 sigue apostando por la repostería y rescata ahora una marca de un programa que ya emitió Antena 3 con anterioridad. Lo hace eso sí ahora con su versión dulce y con famosos como concursantes manteniendo así la esencia de 'Bake Off'.

El casting de 'Top Chef' está formado por las colaboradoras de televisión Belén Esteban y Benita Castejón; los intérpretes Luis Merlo, Eva Isanta, Mariano Peña, Nicolás Coronado y Alejandro Vergara; la experta en belleza y estudiante de psicología Ivana Rodríguez; la periodista y escritora Marina Castaño; la deportista paralímpica Desirée Vila; el creador de contenido Tote Fernández; los cantantes Roi Méndez y Natalia Rodríguez; la artista drag Samantha Ballentines; la presentadora y humorista Ana Morgade, y la empresaria y diseñadora Alejandra Osborne.

Producido por RTVE en colaboración con BOXFISH, los 16 participantes competirán entre sí en exigentes retos de repostería, pasteles y postres creativos: desde perfeccionar los dulces clásicos hasta inventar creaciones atrevidas, con habilidad, creatividad y temple en la cocina. Sus creaciones serán evaluadas por un panel de jueces expertos, que valorarán cada plato por su sabor, técnica y presentación.

Paula Vázquez presenta el programa en un plató espectacular dividido entre las cocinas, donde los participantes elaborarán los postres, y un salón donde establecerán estrategias y seguirán el cocinado de otros compañeros. Junto a ella, estarán los tres jueces, que además de evaluar a los concursantes, también cocinarán: Paco Roncero, galardonado con dos estrellas Michelin y reconocido por su innovación en la cocina española; Eva Arguiñano, repostera muy conocida en televisión por su cercanía y empatía; y el célebre pastelero argentino Osvaldo Gross.

La audiencia aprueba en masa 'Top Chef: dulces y famosos'

Tras el estreno de 'Top Chef: famosos al horno' la audiencia no ha parado de comentar el programa en redes. Así son muchos los que han aplaudido el casting destacando que es una "maravilla" y que no podría haber uno mejor.

Las presentaciones de #TopChef son una auténtica maravilla; modernas, ágiles e interesantes.



Así es como se hace ameno un buen estreno #TopChefrtve — M 📺 (@casasola_89) February 15, 2026

Pues casting de millones eh #TopChefRTVE — Sword (@SwordGH) February 15, 2026

Quitando a uno o dos, me encanta el pedazo casting que se han marcado #TopChefRTVE — Andrea Martínez (@ANDREAM120) February 15, 2026

POR DIOS EL CAST DE ESTA EDICIÓN ES COMO SI HUBIERÁN METIDO A TODOS LOS FAMOSOS DE ESPAÑA EN UNA BATIDORA Y SACADO PAPELITOS HAHAHAHA#TOPCHEFRTVE https://t.co/1ziJ2IyJc5 — Drako1909's Fabolous Adventure (@Drako1909) February 15, 2026

Es un casting increíble. Enhorabuena a wuien lo haya hecho podible #TopChefRTVE — Aurelio (@Aurelio93212719) February 15, 2026

Otro ejemplo plausible de que RTVE hace las cosas bien es el formato #TopChefRTVE. Lo mejorcito de cada año en TV y siempre con un casting acertadísimo, menos la cuota facha. pic.twitter.com/hysy9sTlo4 — El Comentarista (@ComentAngry) February 15, 2026

Este si es un CASTING DE MILLONES #TopChefRTVE — José (@joseerv1410) February 15, 2026

El casting es una maravilla y variedad de personajes #TopChefRTVE — Pepito O'Brien - Peñatista y Carrillista 👠 (@PepitoStilinski) February 15, 2026

Se nota muchísimo la calidad de los programas y la buena vibra de la TV pública.#TopChefRTVE — ALGODÓN DE AZÚCAR 🍭 (@MrRobertoBL) February 15, 2026

Qué fantasía de casting #TopChefrtve — Toni Fresnel🏳️‍🌈 (@ToniFresnel) February 15, 2026

Pues me gusta el casting, menos una concursante un poco pija pero bueno jajaja #TopChefRTVE — Meripopins 🏹☦️ (@Meripopins07) February 15, 2026

Esto de volver a ver a Belén cocinando es una maravilla 😂 #TopChefRTVE — Íñigo (@inigojouron) February 15, 2026

Ya estoy meado de la risa, muy top el casting #TopChefRTVE — 🌹 (@Montooya_) February 15, 2026

Me encantan @BelenEstebanM, @SamanthaBallent y @evaisantaf.



Nos darán momentazos en #TopChefRTVE, lo tengo claro.



Aún así, todo el casting de #TopChef me parece un gran acierto. Y Paula Vázquez es, siempre, un gran SÍ. — M 📺 (@casasola_89) February 15, 2026

Vaya joya de casting tiene #TopChefRTVE — Arnau Martínez (@arnaumj) February 15, 2026

Completamente enganchado al estreno de #TopChefRTVE. La 1 está haciendo tele de la buena y muy por encima de las cadenas privadas. Belén Estaban vuelve a nuestras pantallas 💪🫶🏻#GHDúoCuentas6pic.twitter.com/UiYJ9gULpl — Luis (@BlgicaLuis) February 15, 2026

Me encanta el casting y el dinamismo de #TopChefRTVE, no se hace nada pesado para un domingo noche 👀 — Luis (@luisquintela_) February 15, 2026

Me parece un muy buen casting #TopChefRTVE — Marta📚❤️‍🩹 (@martattack123) February 15, 2026

Amando locamente el casting de #TopChefRTVE. ¡Me encantan! Y Paula Vázquez está pletórica con una energía que da gusto👏 — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) February 15, 2026

Vaya fantasía de casting#TopChefRTVE — Daniel Ferrer (@ferrer1043) February 15, 2026

Que fantasía de casting, dos triunfitos, Roi y Natalia, el novio de otra otita y médico malo malísimo de la promesa, Alejandro, Luis Merlo y Mariano pedazos de actores, la gran Belén Esteban, y los creadores de contenido jajaja lo dicho fantástico#TopChefRTVE — Ana-ROTO ⛓️‍💥💔 ⭐ (@AnitaVlcia) February 15, 2026

Estoy súper contento con #TopChefRTVE. Qué lujazo de edición, estética, presentadora y cásting. Programón. — 🔻 (@lopeziboristas) February 15, 2026

Que maravilla de casting ☺️☺️ Con Paula Vázquez a la cabeza nada puede salir mal #TopChefRTVE — CrazyQueen (@Messi10_thanks) February 15, 2026

La excelencia de un programa como este recae en un buen casting. ¡Y es muy bueno! Juegan muy bien con las cámaras. Y que los jueces generen simpatía y formen parte del juego... es maravilloso.



Luis Merlo está siendo oro en #TopChefRTVE. Ha de quedarse. Es un monólogo constante😂 pic.twitter.com/tJaMLVUGHK — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) February 15, 2026

Aunque cabe decir que muchos han echado de menos a Damián Betular, el que fuera jurado de 'Bake off: famosos al horno'.

Increíble lo mucho que echo en falta a Damian Betular en el jurado. #TopChefRTVE — Cecilia Buika 💜 (@ceciliaabiebs) February 15, 2026

No me gusta el casting y echo en falta a mi Damián pero voy a tope con Luis Merlo y quiero a la Esteban en la final.#TopChefRTVE — áGata (@LaGataDGuadalix) February 15, 2026

Echo de menos a Damián Betular entre el jurado. #TopChefRTVE — DziKleon (@DziKleon) February 15, 2026

Echaré de menos la carpa de BakeOff Famosos al horno♥️, pero #TopChefRTVE parece ser el mismo formato, presentadora Paula Vázquez♥️ y el mismo jurado♥️ con la excepción de Damián Betular♥️. El casting es magnífico, habrá que darle una oportunidad. — Limón² 🍋🇵🇸 (@Limonalcuadrado) February 15, 2026

Por contra, que Eva Arguiñano se mantenga en el jurado sí que ha sido muy alabado por los espectadores.

Lo mejor de #TopChefRTVE sigue siendo EVA ARGUIÑANO.

Es un lujazo de persona. — Anna 🇵🇸 🔻🐕 🌴 (@AnnaGF16) February 15, 2026

Me encanta Eva Arguiñano #TopChefRTVE — encarnita 🍷 (@encarnanarvaez) February 15, 2026

Nunca es tarde para decir lo maravillosa que es Eva Arguiñano #TopChefRTVE pic.twitter.com/jz6TxzbceM — Tazzo (@tazzo34) February 15, 2026

eva arguiñano es todo lo que está bien ✨ #topchefrtve — Tefi (@teficj) February 15, 2026