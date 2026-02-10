La 1 de RTVE sufre un alarmante tropiezo en audiencias con 'DecoMasters' ante un 'Casados a primera vista' más líder y con récord

'DecoMasters', que pretendía ser una de las más potentes apuestas de entretenimiento del primer trimestre del año, se confirma como uno de los grandes fracasos de La 1 de RTVE en esta temporada tras unos últimos resultados de audiencia que analizamos a continuación.

El talent con famosos de alto caché producido en colaboración con Shine Iberia ('MasterChef') ya se estrenó hace tres semanas con unos datos muy poco prometedores (11,2% y 752.000 espectadores) y, por tanto, no cumplió con las expectativas depositadas para tratarse de un casting de celebridades muy pomposo a la vez que costoso.

No obstante, en su segunda emisión, 'DecoMasters' creció a un 11,8% de cuota de pantalla, lo que hizo albergar algo de esperanza en que, al menos, el formato se pudiera mantener en métricas correctas y por encima del siempre codiciado doble dígito.

Finalmente, el golpe de realidad ha llegado, siendo mucho más duro después del repunte, en su tercera semana. Y todo, a pesar de su primera expulsión definitiva, que se saldó con la marcha de la pareja de influencers formada por King Bruno y Andrea Sánchez.

La tercera entrega se desplomó a un demoledor 8,6% de share pese a un tardío horario (finalizó cerca de las dos de la madrugada) que le podía beneficiar para dopar ese registro. En resumidas cuentas, 'DecoMasters' sufrió una caída de 3,2 puntos en tan solo una semana y se situó casi cuatro por debajo de la media diaria de La 1 de RTVE (12,6%).

Y si la cuota ya es preocupante, el dato en espectadores es, cuanto menos, alarmante. El episodio ni siquiera llegó a la barrera del medio millón de seguidores. Concretamente congregó a 496.000 fieles de media. Una cifra verdaderamente inasumible para tratarse de una baza tan ambiciosa.

El tercer programa de #DecoMasters registra un 8.6% de share y congrega una media de 496.000 espectadores en la noche de @la1_tve



🛠️ Más de 2.3 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/5J6xk8lcl8 — Dos30' (@Dos30TV) February 10, 2026

De este modo, 'DecoMasters' fue tercera opción del público por detrás de 'Casados a primera vista' (14,2%) en Telecinco y de la serie turca 'Renacer' (10,7%) en Antena 3, que ha encarado ya su recta final. Por su parte, 'El Taquillazo' de La Sexta (5,6%) se impuso a 'Proyecto Sistiaga' (4,6%) en Cuatro.

'Casados a primera vista' no para de crecer y firma récord de temporada en Telecinco

En el foco de las audiencias también hay que colocar a 'Casados a primera vista'. El nuevo reality de Telecinco, en la otra cara de la moneda respecto al talent de La 1 de RTVE, se ha confirmado como la revelación de la temporada dentro y fuera del canal. Su cuarto capítulo marcó récord en cuota con ese 14,2% antes indicado y firmó su segundo mejor registro en espectadores al reunir a 910.000.

Fue la oferta líder de la noche del lunes con más fuerza que nunca debido a su evolución ascendente (+0,7 respecto al 2 de febrero), distanciándose de Antena 3, la segunda opción, en cuatro puntos y de La 1 de TVE en hasta 5,5 puntos.